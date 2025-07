FÊTE LOCALE DE LA SALVETAT La Salvetat-sur-Agout

FÊTE LOCALE DE LA SALVETAT La Salvetat-sur-Agout samedi 9 août 2025.

FÊTE LOCALE DE LA SALVETAT

Chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

15h Concours de pétanque en triplette

Soirée avec l’orchestre Bernard Becker

19h Apéro concert

20h30 Repas jambon à la broche & truffade Réservation Presse Penarroyas

22h Bal gratuit

Chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie comitesalvetois34@gmail.com

English :

3pm: Petanque triplet competition

Evening with the Bernard Becker orchestra

7pm: Aperitif concert

8:30pm: Meal: spit-roasted ham & truffade Reservation for Presse Penarroyas

22h Free ball

German :

15 Uhr: Boule-Wettbewerb in Triplette

Abendveranstaltung mit dem Orchester Bernard Becker

19 Uhr: Aperitif-Konzert

20:30 Uhr: Essen: Schinken am Spieß & Trüffel Reservierung Presse Penarroyas

22 Uhr: Kostenloser Ball

Italiano :

15.00: Gara di bocce a tre

Serata con l’orchestra Bernard Becker

19.00: Concerto aperitivo

20.30: Pasto: prosciutto allo spiedo e truffade Prenotazioni presso la Presse Penarroyas

ore 22.00: Ballo libero

Espanol :

15.00 h: Concurso de triples de petanca

Velada con la orquesta de Bernard Becker

19.00 h: Concierto de aperitivo

20.30 h: Comida: jamón al espetón y trufa Reservas en Presse Penarroyas

22.00 h: Baile libre

