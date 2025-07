FÊTE LOCALE DE LA SALVETAT La Salvetat-sur-Agout

Chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

2025-08-10

15h Concours de pétanque en doublettes

19h Apéro concert avec Pop Corn

20h30 Repas Frésinat & dessert Réservation Presse Penarroyas

22h30 Grand feu d’artifice tiré des hortes organisé par la Commune de La Salvetat

23h DJ

Fête foraine tout le week-end .

Chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie comitesalvetois34@gmail.com

English :

3pm: Petanque doubles competition

7pm: Aperitif concert with Pop Corn

8:30pm: Meal: Frésinat & dessert Reservation Press Penarroyas

10:30pm: Fireworks display from the hortes, organized by the Commune de La Salvetat

11pm: DJ

German :

15h: Petanque-Wettbewerb im Doppelpack

19 Uhr: Aperitifkonzert mit Pop Corn

20.30 Uhr: Essen: Frésinat & Dessert Reservierung Presse Penarroyas

22.30 Uhr: Großes Feuerwerk von den Hortes aus, organisiert von der Gemeinde La Salvetat

23 Uhr: DJ

Italiano :

15.00: Gara di doppio di petanque

19.00: Concerto aperitivo con i Pop Corn

20.30: Pasto: Frésinat e dessert Prenotazione Presse Penarroyas

22.30: Spettacolo pirotecnico dalle hortes, organizzato dal Comune di La Salvetat

ore 23.00: DJ

Espanol :

15.00 h: Competición de dobles de petanca

19h: Concierto aperitivo con Pop Corn

20.30 h: Comida: Frésinat y postre Reserva Presse Penarroyas

22h30: Castillo de fuegos artificiales desde las huertas, organizado por el Ayuntamiento de La Salvetat

23.00 h: DJ

L’événement FÊTE LOCALE DE LA SALVETAT La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2025-07-26 par 34 ADT34