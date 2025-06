Fête locale de Lahitte-Toupière Tout le village Lahitte-Toupière 11 juillet 2025 07:00

Hautes-Pyrénées

Fête locale de Lahitte-Toupière Tout le village LAHITTE-TOUPIERE Lahitte-Toupière Hautes-Pyrénées

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-11

Le comité des fêtes de Lahitte-Toupière vous convie à venir fêter son 50ème anniversaire.

Et qui dit événement spécial, dit, animations spéciales et pleins de nouveautés

Au programme ( A VENIR)

.

Tout le village LAHITTE-TOUPIERE

Lahitte-Toupière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 64 46 40 65

English :

The Lahitte-Toupière Festival Committee invites you to come and celebrate its 50th anniversary.

And a special event means special entertainment and lots of new features

On the program: ( COMING SOON)

German :

Das Festkomitee von Lahitte-Toupière lädt Sie ein, sein 50-jähriges Bestehen zu feiern.

Ein besonderes Ereignis bedeutet auch besondere Animationen und viele Neuheiten

Auf dem Programm stehen: ( A VENIR)

Italiano :

Il Comitato del Festival di Lahitte-Toupière vi invita a venire a festeggiare il suo 50° anniversario.

E un evento speciale significa intrattenimento speciale e tante novità

In programma: (IN ARRIVO)

Espanol :

El Comité de Fiestas de Lahitte-Toupière le invita a celebrar su 50 aniversario.

Y un evento especial significa entretenimiento especial y un montón de cosas nuevas

En el programa: (PRÓXIMAMENTE)

L’événement Fête locale de Lahitte-Toupière Lahitte-Toupière a été mis à jour le 2025-06-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65