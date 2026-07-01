FÊTE LOCALE DE MAURESSAC, Place du village, Mauressac

Informations pratiques

FÊTE LOCALE DE MAURESSAC 3 – 5 juillet Place du village Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T20:30:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-05T11:30:00+02:00 – 2026-07-05T23:59:00+02:00

✨ FÊTE LOCALE DE MAURESSAC ✨

Une programmation de folie !

​La fête du village arrive à grand pas (du 3 au 5 juillet) et on vous réserve du très lourd côté musique pour enflammer vos soirées !

​Découvrez les artistes qui vont nous faire vibrer :

​ Vendredi 3 juillet : On commence fort avec l’énergie débordante de MACHPROD pour lancer les festivités en mode festif !

​ Samedi 4 juillet : Voyage direction le Sud et l’Espagne avec nos voisins de l’Ariège, le groupe FLAMEN’COUZ ! Préparez-vous à danser sur des rythmes gipsy et flamenco endiablés

Découvrez un aperçu de leur énergie en live ici :

http://www.youtube.com/watch?v=axl5zlFD-3w

​ Dimanche 5 juillet : Pour clôturer ce week-end en beauté, nous avons l’immense honneur d’accueillir HODA, la voix d’or inoubliable de la Star Academy 4 ! Souvenez-vous de ses performances légendaires, comme son duo mythique avec Grégory Lemarchal !

(Re)découvrez son talent immense en vidéo juste ici :

http://www.youtube.com/watch?v=ghbjMlUb2nE

​En plus de la musique, les trois jours seront rythmés par nos fameux repas (Moules-frites, Poulet gambadeur, Porc à la broche), les concours de pétanque et le grand feu d’artifice du dimanche soir !

​ Les places pour les repas sont limitées ! Pensez à réserver dès maintenant au 06.60.83.40.37 ou au 05.61.50.62.00.

​Partagez l’info, parlez-en autour de vous, et on se donne rendez-vous du 3 au 5 juillet pour faire la fête ensemble ! ❤️

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Une programmation de folie !