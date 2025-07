FÊTE LOCALE DE PIGNAN Pignan

FÊTE LOCALE DE PIGNAN Pignan jeudi 14 août 2025.

FÊTE LOCALE DE PIGNAN

Pignan Hérault

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-17

2025-08-14

L’occasion de se rassembler entre amis et en famille autour de la culture bouvine et de la musique.

Au programme de la Fête Locale de Pignan

Jeudi 14 août

10h déjeuner au pré

11h départ de la longue (manade conti)

12h apéritif (DJ mailo )

17h vachette piscine dans le parc (manade la falaque)

18h encierro (manade conti)

19h30 apéritif avec DJ Joia light avec Robin Morelli

20h30 défilé des bandes

21h bandido (manade conti)

22h soirée DJ Joia light avec Robin Morelli

Vendredi 15 août

9h départ de la messe gardiane

10h messe gardiane

11h abrivado ( manade Robert H & fils)

12h apéritif (dj Marc)

17h vachette piscine dans le parc ( manade la falaque)

18h bandido (manade Robert H & fils)

19h apéritif avec l’orchestre Elixyr

21h encierro (manade Robert H & fils)

22h bal avec l’orchestre Elixyr

Samedi 16 août

11h abrivado (manade chaballier & la falaque)

12h aperitif à la chapelle ( day color)

Venez tous habillés en blanc, le comité s’occupera de rajouter la touche de couleur !

18h bandido (manade chaballier & la falaque)

19h apéritif musical avec Paul Selmer

21h encierro (manade la Fallaque )

22h bal avec l’orchestre Paul Selmer

23h feu d’artifice

Dimanche 17 août

Journée animée par la peña los caballeros

9h départ de l’aubade

17h vachette piscine dans le parc (manade la falaque)

18h bandido

19h apéritif avec l’orchestre Octane

21h encierro

22h bal avec l’orchestre Octane .

Pignan 34570 Hérault Occitanie +33 7 60 13 87 76

English :

It’s an opportunity to get together with friends and family to enjoy the culture and music of the Bouvine.

German :

Eine Gelegenheit, sich mit Freunden und der Familie um die Bouvine-Kultur und Musik zu versammeln.

Italiano :

È un’occasione per riunirsi con amici e familiari e godere della cultura e della musica della Bouvine.

Espanol :

Es una oportunidad para reunirse con amigos y familiares y disfrutar de la cultura y la música de la Bouvine.

