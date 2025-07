Fête locale de Pouydraguin Pouydraguin

Fête locale de Pouydraguin Pouydraguin samedi 19 juillet 2025.

POUYDRAGUIN Pouydraguin Gers

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-20

Que vous soyez du coin ou en vacances dans la région, Pouydraguin vous ouvre grand ses portes pour un week-end où l’on mange bien, où l’on rit fort, et où l’on prend le temps de vivre.

Au programme

Samedi 19 juillet

19h00 apéritif

20h30 méchoui traditionnel 20 € (10 € pour les -10 ans)

Menu Terrine de sanglier et sa salade Agneau et ses haricots Fromage de brebis local Tarte aux fruits Vin et café compris

Pensez à apporter vos couverts !

Dimanche 20 juillet

08h30 départ des randonnées

Randonnée pédestre (8 ou 12 km) avec ravitaillement

Randonnée équestre (22 km)

➤ Organisées par le R.A.V.A (Randonneurs d’Aignan en Val d’Adour)

12h00 menu grillades 12 €

Salade de tomates Grillades de la Ferme des Bernons et ses frites maison

Glace Vin et café compris

POUYDRAGUIN Pouydraguin 32290 Gers Occitanie +33 6 74 21 28 96 mairie.pouydraguin32@orange.fr

English :

Whether you?re a local or on vacation in the region, Pouydraguin opens its doors to you for a weekend of good food, good laughs and good times.

On the program

Saturday, July 19th

7:00 pm: aperitif

8:30pm: traditional méchoui ? 20 ? (10 ? for children under 10)

Menu: Wild boar terrine and salad Lamb and beans Local ewe’s milk cheese Fruit tart Wine and coffee included

? Don’t forget to bring your cutlery!

Sunday, July 20

08:30 am: Departure of hikes

Hiking (8 or 12 km) with refreshments

Horse trail (22 km)

? Organized by R.A.V.A (Randonneurs d?Aignan en Val d?Adour)

12:00 pm: grill menu ? 12 ?

Tomato salad Grilled meats from Ferme des Bernons with home fries Ice cream Wine and coffee included

German :

Ob Sie aus der Gegend kommen oder in der Region Urlaub machen, Pouydraguin öffnet seine Türen weit für ein Wochenende, an dem man gut isst, laut lacht und sich Zeit zum Leben nimmt.

Programm

Samstag, 19. Juli

19.00 Uhr: Aperitif

20.30 Uhr: Traditionelles Mechoui ? 20 ? (10 ? für Kinder unter 10 Jahren)

Menü: Wildschweinterrine mit Salat Lamm mit Bohnen Lokaler Schafskäse Obstkuchen Wein und Kaffee inbegriffen

? Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen!

Sonntag, 20. Juli

08:30 Uhr: Start der Wanderungen

Wanderung (8 oder 12 km) mit Verpflegung

Reitwanderung (22 km)

? Organisiert vom R.A.V.A (Randonneurs d’Aignan en Val d’Adour)

12.00 Uhr: Grillmenü ? 12 ?

Tomatensalat Gegrilltes von der Ferme des Bernons mit hausgemachten Pommes frites ?

Italiano :

Che siate del posto o in vacanza nella regione, Pouydraguin vi apre le porte per un fine settimana all’insegna del buon cibo, delle risate e del divertimento.

Il programma

Sabato 19 luglio

ore 19.00: aperitivo

ore 20.30: méchoui tradizionale ? 20 ? (10 ? per i bambini sotto i 10 anni)

Menù: Terrina di cinghiale e insalata Agnello e fagioli Formaggio di pecora locale Crostata di frutta Vino e caffè inclusi

? Non dimenticate di portare le posate!

Domenica 20 luglio

08:30: Inizio delle passeggiate

Percorso a piedi (8 o 12 km) con rinfresco

Percorso a cavallo (22 km)

? Organizzata da R.A.V.A (Randonneurs d’Aignan en Val d’Adour)

ore 12.00: menù alla griglia ? 12 ?

Insalata di pomodori Carne alla griglia della Ferme des Bernons con patatine fritte Gelato Vino e caffè inclusi

Espanol :

Tanto si es de la región como si está de vacaciones, Pouydraguin le abre sus puertas para un fin de semana de buena comida, buenas risas y tiempo para disfrutar de la vida.

En el programa

Sábado 19 de julio

19:00 h: aperitivo

20h30: méchoui tradicional 20€ (10€ para los menores de 10 años)

Menú: Terrina de jabalí y ensalada Cordero y judías Queso local de oveja Tarta de frutas Vino y café incluidos

? ¡No olvides traer los cubiertos!

Domingo 20 de julio

08:30: Inicio de los paseos

Recorrido a pie (8 o 12 km) con refrigerio

Ruta a caballo (22 km)

? Organizado por R.A.V.A (Randonneurs d’Aignan en Val d’Adour)

12.00 h: menú parrillada ? 12 ?

Ensalada de tomate Carnes a la parrilla de la Ferme des Bernons con patatas fritas caseras Helado Vino y café incluidos

