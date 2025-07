Fête locale de Rauzan Rauzan

Rauzan Gironde

La FÊTE LOCALE arrive et elle vous propose plein de belles animations.

Vendredi 22 marché nocturne et concert de l’orchestre Polyester et d’une chanteuse locale.

Samedi 23 dès 8h30, participez au concours de Belote, vibrez au rythme de DJ Dynamik et DJ Florent, et ne ratez pas le grand feu d’artifice

Dimanche 24 trouvez des trésors au vide-greniers de 9h à 18h.

Sans oublier les food-trucks qui régaleront vos papilles tout le week-end! .

Rauzan 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine rauzancdfetes@gmail.com

