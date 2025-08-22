Fête locale de Reignac Reignac

Le Bourg Reignac Gironde

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-24

2025-08-22

Ouverture de la fête foraine le vendredi ouvert à tous.

Pendant les 3 jours manèges, tir, cascades, chenilles, ambiance musicale, course de caisse à savon, retraite au flambeau, feu d’artifice le dimanche soir… et bien d’autres surprises ! .

Le Bourg Reignac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 86 94 27

