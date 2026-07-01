FÊTE LOCALE DE ROUJAN Roujan
vendredi 31 juillet 2026 · Roujan
Informations pratiques
Roujan
FÊTE LOCALE DE ROUJAN
Roujan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02
Fête de Roujan du 31/07 au 02/08 a partir de 18h. 3 Jours de fête, de musique et de convivialité!
Feu d’artifice le dimanche soir à 23h.
Restauration sur place possible.
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Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 24 60 66
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English : FÊTE LOCALE DE ROUJAN
Roujan Festival from July 31 to August 2, starting at 6 p.m. Three days of festivities, music, and fun!
Fireworks on Sunday night at 11:00 p.m.
Food available on site.
L’événement FÊTE LOCALE DE ROUJAN Roujan a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT AVANT-MONTS