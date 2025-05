Fête locale de Saint-Aigulin – théâtre de verdure Saint-Aigulin, 16 mai 2025 07:00, Saint-Aigulin.

Charente-Maritime

Fête locale de Saint-Aigulin théâtre de verdure rue Victor Hugo Saint-Aigulin Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-16

Pendant 3 jours fête foraine avec confiseries, manèges, tirs et attractions diverses.

Brocante le 18 mai de 6h à 18h emplacement 2€/ m linéaire, réservation des emplacements au 05 46 04 84 31 ou 06 22 42 74 76, buvette et restauration sur place.

.

théâtre de verdure rue Victor Hugo

Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 42 74 76 contact@saint-aigulin.fr

English :

3-day funfair with sweets, rides, shooting and various attractions.

Brocante (flea market) May 18, 6 am to 6 pm: 2?/ linear m, pitches booked on 05 46 04 84 31 or 06 22 42 74 76, refreshments and food on site.

German :

3 Tage lang Jahrmarkt mit Süßwaren, Karussells, Schießbuden und verschiedenen Attraktionen.

Trödelmarkt am 18. Mai von 6 bis 18 Uhr: Standplatz 2?/lfm, Reservierung der Standplätze unter 05 46 04 84 31 oder 06 22 42 74 76, Imbiss und Getränke vor Ort.

Italiano :

Luna park di 3 giorni con dolci, giostre, tiro a segno e varie attrazioni.

Mercatino delle pulci il 18 maggio dalle 6 alle 18: 2€/metro lineare. Le piazzole possono essere prenotate chiamando i numeri 05 46 04 84 31 o 06 22 42 74 76.

Espanol :

Parque de atracciones de 3 días con golosinas, atracciones mecánicas, tiro al blanco y atracciones diversas.

Mercadillo el 18 de mayo de 6.00 a 18.00 h: 2 euros/metro lineal. Las parcelas pueden reservarse llamando al 05 46 04 84 31 o al 06 22 42 74 76.

L’événement Fête locale de Saint-Aigulin Saint-Aigulin a été mis à jour le 2025-05-08 par Offices de Tourisme de Jonzac Haute Saintonge