FETE LOCALE DE VAUDREUILLE Vaudreuille

Venez vous amuser lors de la fête locale de Vaudreuille !

Vaudreuille en fête ! organisé par le comité des fêtes de Vaudreuille du 8 au 10 août.

vendredi 8 août

Soirée années 80 animée par DJ Bouchon (tout public) avec buvette et restauration sur place.

Samedi 9 août

14h30 pétanque doublette 8€ les 4 parties (mise +30%) et jeux pour enfants

19h30 repas sur réservation avant le 06/08 au 06 60 96 77 83 (20€ adulte 10€ enfants de moins de 12 ans) (Aligot / saucisse avec apéritif, entrée, plat, fromage et dessert) Pensez à amener vos couverts

22h soirée avec DJ Bouchon

Dimanche 10 août

11h15 messe à l’église de Vaudreuille suivie dépôt de gerbe

12h15 apéritif offert par le Comité des Fêtes

Renseignements 06 60 96 77 83 comitedesfetesdevaudreuille@gmail.com .

VILLAGE Vaudreuille 31250 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetesdevaudreuille@gmail.com

