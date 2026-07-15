fête locale de Villegouge Villegouge
vendredi 28 août 2026 · Villegouge
Informations pratiques
Villegouge
fête locale de Villegouge
3 place du général de Gaulle Villegouge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 22:30:00
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30
Villegouge en fête du 28 au 30 août !
Préparez-vous pour 3 jours de pure bonne humeur !
Au programme
Vendredi Course cycliste, grillades et concert pour lancer les festivités ! ??
Samedi Randonnée pédestre, Olympiades, marché gourmand et un grand spectacle féerique suivi d’une soirée DJ ! ???
Dimanche Vide-grenier, forum des assos et repas convivial entrecôte-frites au son du ukulélé ! ????
Sport, gourmandise et musique…
Tout est réuni pour s’amuser ! Venez partager ce moment inoubliable avec nous dans une ambiance ultra festive ! .
3 place du général de Gaulle Villegouge 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 74 00 89 villegougeenfetes@gmail.com
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English : fête locale de Villegouge
L’événement fête locale de Villegouge Villegouge a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Fronsadais
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