FETE LOCALE D’ESPONDEILHAN Espondeilhan

Espondeilhan Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-02

2025-08-01

Espon en Fêtes revient ! Ambiance généraliste avec Duo Stand Up et DJ Insomnia 34 vendredi, et esprit féria samedi avec La Pena Colada et DJ Eric Anthony ! Repas sur réservation les 25,28 juillet de 19h à 20h30 et le 26 de 10h à 12h sur la place du village. Venez nombreux !

Les réservations des repas se font les 25,28 juillet de 19h à 20h30 et le 26 de 10h à 12h sur la place du village. Venez nombreux fêter l’été ! .

Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 11 77 cdfespondeilhan@gmail.com

English :

Espon en Fêtes is back! General ambiance with Duo Stand Up and DJ Insomnia 34 on Friday, and féria spirit on Saturday with La Pena Colada and DJ Eric Anthony! Reservations required for meals on July 25 and 28 from 7pm to 8:30pm, and on July 26 from 10am to 12am in the village square. Come one, come all!

German :

Espon en Fêtes kehrt zurück! Allgemeine Stimmung mit Duo Stand Up und DJ Insomnia 34 am Freitag und Feria-Stimmung am Samstag mit La Pena Colada und DJ Eric Anthony! Essen mit Reservierung am 25. und 28. Juli von 19.00 bis 20.30 Uhr und am 26. Juli von 10.00 bis 12.00 Uhr auf dem Dorfplatz. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Espon en Fêtes è tornato! L’atmosfera sarà coinvolgente con il Duo Stand Up e il DJ Insomnia 34 il venerdì, e lo spirito della fiera il sabato con La Pena Colada e il DJ Eric Anthony! Prenotazione obbligatoria per i pasti del 25 e 28 luglio dalle 19.00 alle 20.30 e del 26 luglio dalle 10.00 alle 12.00 nella piazza del paese. Venite tutti!

Espanol :

¡Vuelve Espon en Fêtes! El ambiente será envolvente con el dúo Stand Up y DJ Insomnia 34 el viernes, ¡y el espíritu de la feria el sábado con La Pena Colada y DJ Eric Anthony! Reserva obligatoria para las comidas de los días 25 y 28 de julio de 19:00 a 20:30 y del 26 de julio de 10:00 a 12:00 en la plaza del pueblo. ¡Venga uno, vengan todos!

