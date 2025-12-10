FÊTE LOCALE D’HIVER À POMEROLS Pomérols
Place Général de Gaulle Pomérols Hérault
Pomerols vous attends nombreux pour faire la fête !
Voici le programme 2025
Vendredi 9 janvier Soirée Gaming Salle polyvalente Marche Gay
Samedi 10 janvier 19h00 Repas dansant avec Paul Selmer Salle polyvalente avec inscription en Mairie
Dimanche 11 janvier –18h00 Soirée familiale Salle polyvalente Marche Gay
Des animations tous les soirs, sans oublier la fête foraine pour les plus jeunes !
Ambiance festive garantie !! .
Place Général de Gaulle Pomérols 34810 Hérault Occitanie +33 4 67 77 03 32 commune.pomerols@orange.fr
