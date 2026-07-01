UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Drudas

FÊTE LOCALE Drudas

samedi 25 juillet 2026 · Drudas

FÊTE LOCALE Drudas

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Ville
31480 Drudas
Département
Haute-Garonne
Tarif

Drudas

FÊTE LOCALE

Drudas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-25

Mairie et comité des fêtes de Drudas vous donnent rendez-vous pour la fête locale !
Au programme repas, pétanque, bal musette, jeux pour les enfants, animation musicale et buvette tout le week-end ! Pensez à apporter vos couverts.   .

Drudas 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 59 32  stevalentin@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Drudas Town Hall and Festival Committee invite you to the local festival!

L’événement FÊTE LOCALE Drudas a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE