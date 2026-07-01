Informations pratiques

Drudas

FÊTE LOCALE

Drudas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Mairie et comité des fêtes de Drudas vous donnent rendez-vous pour la fête locale !

Au programme repas, pétanque, bal musette, jeux pour les enfants, animation musicale et buvette tout le week-end ! Pensez à apporter vos couverts. .

Drudas 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 59 32 stevalentin@wanadoo.fr

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English :

The Drudas Town Hall and Festival Committee invite you to the local festival!

L’événement FÊTE LOCALE Drudas a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE