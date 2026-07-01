FÊTE LOCALE Drudas
samedi 25 juillet 2026 · Drudas
Informations pratiques
Drudas
FÊTE LOCALE
Drudas Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Mairie et comité des fêtes de Drudas vous donnent rendez-vous pour la fête locale !
Au programme repas, pétanque, bal musette, jeux pour les enfants, animation musicale et buvette tout le week-end ! Pensez à apporter vos couverts. .
Drudas 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 59 32 stevalentin@wanadoo.fr
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English :
The Drudas Town Hall and Festival Committee invite you to the local festival!
L’événement FÊTE LOCALE Drudas a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE