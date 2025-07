Fête locale du village Village Bazus-Aure

Fête locale du village Village Bazus-Aure dimanche 27 juillet 2025.

Fête locale du village

Village BAZUS-AURE Bazus-Aure Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-27 11:00:00

fin : 2025-07-27

2025-07-27

11h: messe et dépôt de gerbe

12h: apéritif offert par la municipalité

14h: Inscriptions pétanque en doublettes

14h30: début du tournoi et animation gratuite: jeux en bois pour les enfants

17h30: concert en l’église avec les Chanteurs du Comminges: entrée 10€

20h: Diner préparé par « Les petits oignons » d’Ancizan

Buffet de charcuteries, cochon farci à la broche et ses pommes grenailles, tiramisu ou tarte, pain, vin et café compris.

Repas et soirée animés par Tommy and Co

Adulte: 22 € enfant -12 ans: 12€

Réservations avant le mardi 22 juillet au 06 08 92 91 68 ou 06 23 14 82 72 .

Village BAZUS-AURE Bazus-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 08 92 91 68

English :

11am: mass and wreath-laying

12pm: aperitif offered by the municipality

2pm: pétanque double-team registration

2:30 pm: start of the tournament and free entertainment: wooden games for children

5:30pm: concert in the church with the Chanteurs du Comminges: admission 10?

8pm: Dinner prepared by « Les petits oignons » from Ancizan

Charcuterie buffet, spit-roasted stuffed pig with pommes grenailles, tiramisu or tart, bread, wine and coffee included.

Meal and evening entertainment by Tommy and Co

Adults: 22 ? children under 12: 12?

German :

11 Uhr: Gottesdienst und Kranzniederlegung

12 Uhr: Aperitif, der von der Gemeinde angeboten wird

14:00 Uhr: Einschreibung für Pétanque (Boulespiel) im Doppelpack

14.30 Uhr: Beginn des Turniers und kostenlose Animation: Holzspiele für Kinder

17.30 Uhr: Konzert in der Kirche mit den Chanteurs du Comminges: Eintritt 10?

20 Uhr: Abendessen, zubereitet von « Les petits oignons » aus Ancizan

Wurstbuffet, gefülltes Schwein am Spieß mit Bratkartoffeln, Tiramisu oder Kuchen, Brot, Wein und Kaffee inklusive.

Essen und Abendunterhaltung durch Tommy and Co

Erwachsene: 22 ? Kinder unter 12 Jahren: 12 ?

Italiano :

ore 11.00: Messa e deposizione di una corona di fiori

12.00: Aperitivo offerto dal Comune

ore 14.00: iscrizione alla gara di doppio di pétanque

14.30: inizio del torneo e intrattenimento gratuito: giochi in legno per bambini

ore 17.30: Concerto in chiesa dei Chanteurs du Comminges: ingresso 10?

ore 20.00: cena preparata da « Les petits oignons » di Ancizan

Buffet di salumi, maialino ripieno allo spiedo con pommes grenailles, tiramisù o crostata, pane, vino e caffè inclusi.

Pasto e intrattenimento serale a cura di Tommy and Co

Adulti: 22 ? bambini sotto i 12 anni: 12?

Espanol :

11h: Misa y colocación de coronas de flores

12h: Aperitivo ofrecido por el ayuntamiento

14.00 h: inscripción en la competición de dobles de petanca

14.30 h: inicio del torneo y animación gratuita: juegos de madera para los niños

17.30 h: Concierto en la iglesia de los Chanteurs du Comminges: entrada 10?

20.00 h: Cena preparada por « Les petits oignons » de Ancizan

Buffet de embutidos, cochinillo relleno asado al espetón con pommes grenailles, tiramisú o tarta, pan, vino y café incluidos.

Comida y velada amenizadas por Tommy and Co

Adultos: 22 ? niños menores de 12 años: 12 ?

