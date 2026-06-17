Uzeste

Fête locale d’Uzeste

Uzeste Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

VENDREDI 3 JUILLET

Soirée karaoké Sous la tonnelle

Repas sur réservation

21h concours de belote

SAMEDI 4 JUILLET

Jeux gonflables

20h repas et soirée dansante

DIMANCHE 5 JUILLET

9h marche dans la forêt d’Uzeste, 6,4 ou 8,7 kms

12h kir offert

Après-midi festive buvette, petite restauration et jeux gonflables

14h30 concours de pétanque

20h30 repas et bal musette

Tout le week-end, buvette et petite restauration .

Uzeste 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 33 13

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English : Fête locale d’Uzeste

L’événement Fête locale d’Uzeste Uzeste a été mis à jour le 2026-06-17 par La Gironde du Sud