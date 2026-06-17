Fête locale d’Uzeste Uzeste
Fête locale d’Uzeste Uzeste vendredi 3 juillet 2026.
Uzeste
Fête locale d’Uzeste
Uzeste Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
VENDREDI 3 JUILLET
Soirée karaoké Sous la tonnelle
Repas sur réservation
21h concours de belote
SAMEDI 4 JUILLET
Jeux gonflables
20h repas et soirée dansante
DIMANCHE 5 JUILLET
9h marche dans la forêt d’Uzeste, 6,4 ou 8,7 kms
12h kir offert
Après-midi festive buvette, petite restauration et jeux gonflables
14h30 concours de pétanque
20h30 repas et bal musette
Tout le week-end, buvette et petite restauration .
Uzeste 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 33 13
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English : Fête locale d’Uzeste
L’événement Fête locale d’Uzeste Uzeste a été mis à jour le 2026-06-17 par La Gironde du Sud