Estadens

FÊTE LOCALE

PLACE DU VILLAGE Estadens Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Venez nombreux partager trois jours de fête, de musique et de convivialité !

Vendredi 3 juillet

19h30 Restauration sur place sans réservation amation karaoké par Isa Animation

Assiette de charcuterie/fromage du comité

Hamburger/frites de la ferme de Mourlon

23h30 Bal disco animé par le podium CROC NIGHT

Samedi 4 juillet

19h30 Repas sur réservation, au menu

– Apéritif

– Melon/jambon

– PADENACH (pomme de terre, carbonade persillé)

– Fromage

– Croustade.

Eau, vin, café et pain compris.

23h30 Bal disco animé par le podium CAIMAN

Dimanche 5 juillet

11h30 Départ des aubades à la population en musique

20h Apéritif en musique avec possibilité de restauration sur place, fin de soirée animé par le bal du comité.

Venez nombreux partager trois jours de fête, de musique et de convivialité ! 20 .

PLACE DU VILLAGE Estadens 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come one, come all, and enjoy three days of festivities, music and conviviality!

L’événement FÊTE LOCALE Estadens a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE