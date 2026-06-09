FÊTE LOCALE Estadens
FÊTE LOCALE Estadens vendredi 3 juillet 2026.
Estadens
FÊTE LOCALE
PLACE DU VILLAGE Estadens Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Venez nombreux partager trois jours de fête, de musique et de convivialité !
Vendredi 3 juillet
19h30 Restauration sur place sans réservation amation karaoké par Isa Animation
Assiette de charcuterie/fromage du comité
Hamburger/frites de la ferme de Mourlon
23h30 Bal disco animé par le podium CROC NIGHT
Samedi 4 juillet
19h30 Repas sur réservation, au menu
– Apéritif
– Melon/jambon
– PADENACH (pomme de terre, carbonade persillé)
– Fromage
– Croustade.
Eau, vin, café et pain compris.
23h30 Bal disco animé par le podium CAIMAN
Dimanche 5 juillet
11h30 Départ des aubades à la population en musique
20h Apéritif en musique avec possibilité de restauration sur place, fin de soirée animé par le bal du comité.
Venez nombreux partager trois jours de fête, de musique et de convivialité ! 20 .
PLACE DU VILLAGE Estadens 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come one, come all, and enjoy three days of festivities, music and conviviality!
L’événement FÊTE LOCALE Estadens a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE