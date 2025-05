Fête locale et feu d’artifice – Mairie Bedenac, 13 juin 2025 07:00, Bedenac.

Charente-Maritime

Fête locale et feu d’artifice Mairie Comité des Fêtes de Bédenac Bedenac Charente-Maritime

Début : 2025-06-13

fin : 2025-06-16

2025-06-13

Pendant 3 jours dans le bourg manèges, confiseries…

Mairie Comité des Fêtes de Bédenac

Bedenac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 54 97 94 comitedesfetesbedenac@gmail.com

English :

For 3 days in the village: merry-go-rounds, candy shops…

German :

3 Tage lang in der Marktgemeinde: Karussells, Süßwarengeschäfte…

Italiano :

Per 3 giorni nel villaggio: giostre, negozi di dolci…

Espanol :

Durante 3 días en el pueblo: tiovivos, tiendas de golosinas…

