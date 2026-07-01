Fête locale et vide-greniers Soudeilles
samedi 18 juillet 2026 · Soudeilles
Informations pratiques
Soudeilles
Fête locale et vide-greniers
Soudeilles Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
ê à
️ Réservez votre journée… et votre soirée ! Nous vous donnons rendez-vous le 18 juillet pour une journée festive, conviviale et riche en animations !!
Au programme
️ Vide-grenier
Foire artisanale
⚒️ Démonstration de forge
Exposition de véhicules anciens
️ Repas animés le midi et le soir
Animations pour les enfants
Feu d’artifice et Bal pour clôturer cette belle journée en beauté !
Que vous soyez en famille, entre amis ou simplement de passage, il y en aura pour tous les goûts. Venez nombreux partager ce moment de convivialité et faire vivre la fête de notre village !
Nous vous attendons nombreux ! .
Soudeilles 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 17 59 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête locale et vide-greniers
L’événement Fête locale et vide-greniers Soudeilles a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières