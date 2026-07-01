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AGENDA · Soudeilles

Fête locale et vide-greniers Soudeilles

samedi 18 juillet 2026 · Soudeilles

Fête locale et vide-greniers Soudeilles

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Ville
19300 Soudeilles
Département
Corrèze
Tarif

Soudeilles

Fête locale et vide-greniers

Soudeilles Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

ê à
️ Réservez votre journée… et votre soirée ! Nous vous donnons rendez-vous le 18 juillet pour une journée festive, conviviale et riche en animations !!
Au programme
️ Vide-grenier
Foire artisanale
⚒️ Démonstration de forge
Exposition de véhicules anciens
️ Repas animés le midi et le soir
Animations pour les enfants
Feu d’artifice et Bal pour clôturer cette belle journée en beauté !
Que vous soyez en famille, entre amis ou simplement de passage, il y en aura pour tous les goûts. Venez nombreux partager ce moment de convivialité et faire vivre la fête de notre village !
Nous vous attendons nombreux !   .

Soudeilles 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 17 59 10 

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English : Fête locale et vide-greniers

L’événement Fête locale et vide-greniers Soudeilles a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières