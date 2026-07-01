Informations pratiques

Soudeilles

Fête locale et vide-greniers

Soudeilles Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

ê à

️ Réservez votre journée… et votre soirée ! Nous vous donnons rendez-vous le 18 juillet pour une journée festive, conviviale et riche en animations !!

Au programme

️ Vide-grenier

Foire artisanale

⚒️ Démonstration de forge

Exposition de véhicules anciens

️ Repas animés le midi et le soir

Animations pour les enfants

Feu d’artifice et Bal pour clôturer cette belle journée en beauté !

Que vous soyez en famille, entre amis ou simplement de passage, il y en aura pour tous les goûts. Venez nombreux partager ce moment de convivialité et faire vivre la fête de notre village !

Nous vous attendons nombreux ! .

Soudeilles 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 17 59 10

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English : Fête locale et vide-greniers

L’événement Fête locale et vide-greniers Soudeilles a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières