Fête locale Galiax

Le comité des fêtes s’est mobilisé pour proposer un riche programme pour la fête de leur petit village gersois.
Au programme
Vendredi 19 septembre
19h00 Repas moules-frites à volonté (dessert et vin compris)
Animé par Les Sous-Entendus
Tarif adulte 16 €
Enfant (-10 ans) 13 €
Gratuit pour les moins de 3 ans
Réservation au 06 35 46 50 78 ou 06 77 92 51 67
Samedi 20 septembre
15h30 Rallye promenade
Inscription souhaitée au 06 35 46 50 78 ou 06 77 92 51 67
19h00 Soirée tapas
Animée par la banda Les Diams
Suivie d’un bal avec le groupe rock Okto
Dimanche 21 septembre
Toute la journée Vide-greniers (2 € le mètre linéaire)
Exposition de mobylettes, motos et voitures anciennes
Buvettes et snacking
Château gonflable pour les enfants
English :
The festival committee has come up with a rich program for their little Gers village festival.
On the program
Friday, September 19th
7:00 pm: All-you-can-eat mussels and French fries (dessert and wine included)
Hosted by Les Sous-Entendus
Adult price: 16 ?
Children (under 10): 13 ?
Free for children under 3
Reservations on 06 35 46 50 78 or 06 77 92 51 67
Saturday, September 20th
3:30 pm: Rally walk
Registration requested on 06 35 46 50 78 or 06 77 92 51 67
7:00 pm: Tapas evening
Hosted by the banda Les Diams
Followed by a dance with rock band Okto
Sunday, September 21st
All day: Garage sale (2? per linear metre)
Exhibition of vintage mopeds, motorcycles and cars
Refreshments and snacks
Bouncy castle for children
German :
Das Festkomitee hat sich mobilisiert, um ein reichhaltiges Programm für das Fest ihres kleinen Dorfes in Gers anzubieten.
Auf dem Programm
Freitag, 19. September
19.00 Uhr: Essen mit Muscheln und Pommes frites nach Belieben (Dessert und Wein inbegriffen)
Unterhalten von Les Sous-Entendus
Preis für Erwachsene: 16 ?
Kind (-10 Jahre): 13 ?
Kostenlos für Kinder unter 3 Jahren
Reservierung unter 06 35 46 50 78 oder 06 77 92 51 67
Samstag, 20. September
15.30 Uhr: Spaziergangs-Rallye
Anmeldung erwünscht unter 06 35 46 50 78 oder 06 77 92 51 67
19.00 Uhr: Tapas-Abend
Unterhalten von der Banda Les Diams
Anschließend Tanz mit der Rockband Okto
Sonntag, 21.9
Den ganzen Tag über: Flohmarkt (2 ? pro laufendem Meter)
Ausstellung von Mopeds, Motorrädern und Oldtimern
Getränke und Snacks
Hüpfburg für Kinder
Italiano :
Il comitato dei festeggiamenti ha elaborato un ricco programma per la festa del piccolo villaggio di Gers.
Il programma comprendeva
Venerdì 19 settembre
ore 19.00: Cozze e patatine a volontà (dessert e vino inclusi)
Ospitato da Les Sous-Entendus
Prezzo per gli adulti: 16?
Bambini sotto i 10 anni: 13?
Gratis per i bambini sotto i 3 anni
Prenotazioni allo 06 35 46 50 78 o allo 06 77 92 51 67
Sabato 20 settembre
ore 15.30: Passeggiata di raduno
Iscriversi allo 06 35 46 50 78 o allo 06 77 92 51 67
19.00: Serata di tapas
Ospitata dalla banda Les Diams
A seguire ballo con il gruppo rock Okto
Domenica 21 settembre
Tutto il giorno: vendita di garage (2? al metro lineare)
Esposizione di ciclomotori, motociclette e auto d’epoca
Rinfresco e spuntini
Castello gonfiabile per bambini
Espanol :
La comisión de fiestas ha elaborado un rico programa para su pequeña fiesta del pueblo de Gers.
El programa incluye
Viernes 19 de septiembre
19:00 h: « Todo apetitoso » de mejillones y patatas fritas (postre y vino incluidos)
Organizado por Les Sous-Entendus
Precio para adultos: 16?
Niños menores de 10 años: 13?
Gratis para menores de 3 años
Reservas en el 06 35 46 50 78 o 06 77 92 51 67
Sábado 20 de septiembre
15h30: Rally a pie
Inscripciones en el 06 35 46 50 78 o 06 77 92 51 67
19.00 h: Noche de tapas
A cargo de la banda Les Diams
Seguido de un baile con el grupo de rock Okto
Domingo 21 de septiembre
Todo el día: Venta de garaje (2? por metro lineal)
Exposición de ciclomotores, motos y coches de época
Refrescos y tentempiés
Castillo hinchable para niños
