Fête locale Galiax vendredi 19 septembre 2025.

GALIAX Galiax Gers

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Le comité des fêtes s’est mobilisé pour proposer un riche programme pour la fête de leur petit village gersois.

Au programme

Vendredi 19 septembre

19h00 Repas moules-frites à volonté (dessert et vin compris)

Animé par Les Sous-Entendus

Tarif adulte 16 €

Enfant (-10 ans) 13 €

Gratuit pour les moins de 3 ans

Réservation au 06 35 46 50 78 ou 06 77 92 51 67

Samedi 20 septembre

15h30 Rallye promenade

Inscription souhaitée au 06 35 46 50 78 ou 06 77 92 51 67

19h00 Soirée tapas

Animée par la banda Les Diams

Suivie d’un bal avec le groupe rock Okto

Dimanche 21 septembre

Toute la journée Vide-greniers (2 € le mètre linéaire)

Exposition de mobylettes, motos et voitures anciennes

Buvettes et snacking

Château gonflable pour les enfants

GALIAX Galiax 32160 Gers Occitanie

English :

The festival committee has come up with a rich program for their little Gers village festival.

On the program

Friday, September 19th

7:00 pm: All-you-can-eat mussels and French fries (dessert and wine included)

Hosted by Les Sous-Entendus

Adult price: 16 ?

Children (under 10): 13 ?

Free for children under 3

Reservations on 06 35 46 50 78 or 06 77 92 51 67

Saturday, September 20th

3:30 pm: Rally walk

Registration requested on 06 35 46 50 78 or 06 77 92 51 67

7:00 pm: Tapas evening

Hosted by the banda Les Diams

Followed by a dance with rock band Okto

Sunday, September 21st

All day: Garage sale (2? per linear metre)

Exhibition of vintage mopeds, motorcycles and cars

Refreshments and snacks

Bouncy castle for children

German :

Das Festkomitee hat sich mobilisiert, um ein reichhaltiges Programm für das Fest ihres kleinen Dorfes in Gers anzubieten.

Auf dem Programm

Freitag, 19. September

19.00 Uhr: Essen mit Muscheln und Pommes frites nach Belieben (Dessert und Wein inbegriffen)

Unterhalten von Les Sous-Entendus

Preis für Erwachsene: 16 ?

Kind (-10 Jahre): 13 ?

Kostenlos für Kinder unter 3 Jahren

Reservierung unter 06 35 46 50 78 oder 06 77 92 51 67

Samstag, 20. September

15.30 Uhr: Spaziergangs-Rallye

Anmeldung erwünscht unter 06 35 46 50 78 oder 06 77 92 51 67

19.00 Uhr: Tapas-Abend

Unterhalten von der Banda Les Diams

Anschließend Tanz mit der Rockband Okto

Sonntag, 21.9

Den ganzen Tag über: Flohmarkt (2 ? pro laufendem Meter)

Ausstellung von Mopeds, Motorrädern und Oldtimern

Getränke und Snacks

Hüpfburg für Kinder

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti ha elaborato un ricco programma per la festa del piccolo villaggio di Gers.

Il programma comprendeva

Venerdì 19 settembre

ore 19.00: Cozze e patatine a volontà (dessert e vino inclusi)

Ospitato da Les Sous-Entendus

Prezzo per gli adulti: 16?

Bambini sotto i 10 anni: 13?

Gratis per i bambini sotto i 3 anni

Prenotazioni allo 06 35 46 50 78 o allo 06 77 92 51 67

Sabato 20 settembre

ore 15.30: Passeggiata di raduno

Iscriversi allo 06 35 46 50 78 o allo 06 77 92 51 67

19.00: Serata di tapas

Ospitata dalla banda Les Diams

A seguire ballo con il gruppo rock Okto

Domenica 21 settembre

Tutto il giorno: vendita di garage (2? al metro lineare)

Esposizione di ciclomotori, motociclette e auto d’epoca

Rinfresco e spuntini

Castello gonfiabile per bambini

Espanol :

La comisión de fiestas ha elaborado un rico programa para su pequeña fiesta del pueblo de Gers.

El programa incluye

Viernes 19 de septiembre

19:00 h: « Todo apetitoso » de mejillones y patatas fritas (postre y vino incluidos)

Organizado por Les Sous-Entendus

Precio para adultos: 16?

Niños menores de 10 años: 13?

Gratis para menores de 3 años

Reservas en el 06 35 46 50 78 o 06 77 92 51 67

Sábado 20 de septiembre

15h30: Rally a pie

Inscripciones en el 06 35 46 50 78 o 06 77 92 51 67

19.00 h: Noche de tapas

A cargo de la banda Les Diams

Seguido de un baile con el grupo de rock Okto

Domingo 21 de septiembre

Todo el día: Venta de garaje (2? por metro lineal)

Exposición de ciclomotores, motos y coches de época

Refrescos y tentempiés

Castillo hinchable para niños

