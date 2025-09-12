Fête locale Jû-Belloc

Fête locale Jû-Belloc vendredi 12 septembre 2025.

JU-BELLOC Jû-Belloc Gers

Début : 2025-09-12 19:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-12

Cette année le comité des fêtes de Jû-Belloc innove pour les fêtes patronales.

Au programme des festivités:

Le vendredi 12 19h, apéritif. 20h30, moules/frites (dessert et vin compris). Soirée animée par la banda Lous Respounchous.

Le samedi 13 10h30, bubble foot. Le bubble foot, c’est du foot… mais enfermé dans une grosse bulle gonflable. Les joueurs se rentrent dedans en rebondissant, c’est fun, sportif et surtout très drôle. Lots à gagner. 14h, pétanque. 19h, apéritif. Soirée tapas animée par la banda les Dandy’s.

JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 6 44 08 07 38 ju-belloc.mairie@orange.fr

English :

This year, the Jû-Belloc festivities committee is innovating for the patron saint’s festival.

The program of festivities:

Friday 12: 7pm, aperitif. 8:30pm, mussels and French fries (dessert and wine included). Entertainment by the banda Lous Respounchous.

Saturday 13: 10:30 am, bubble soccer. Bubble soccer is soccer? but enclosed in a big inflatable bubble. The players bounce off each other, bumping into each other. It’s fun, sporty and, above all, very funny. Prizes to be won. 2pm, pétanque. 7pm, aperitif. Tapas evening with entertainment by the banda les Dandy?s.

German :

In diesem Jahr geht das Festkomitee von Jû-Belloc bei den Patronatsfesten neue Wege.

Das Programm der Feierlichkeiten:

Am Freitag, den 12.: 19 Uhr, Aperitif. 20.30 Uhr: Muscheln und Pommes frites (Dessert und Wein inbegriffen). Der Abend wird von der Banda Lous Respounchous gestaltet.

Samstag, 13.: 10:30 Uhr, Bubble Football. Bubble Football ist Fußball, aber in einer großen aufblasbaren Blase. Die Spieler prallen aufeinander, es macht Spaß, ist sportlich und vor allem sehr lustig. Es gibt etwas zu gewinnen. 14 Uhr, Boulespiel. 19 Uhr, Aperitif. Tapas-Abend mit der Banda les Dandy?s.

Italiano :

Quest’anno, il comitato dei festeggiamenti di Jû-Belloc innova per la festa del santo patrono.

Il programma dei festeggiamenti:

Venerdì 12: ore 19.00, aperitivo. ore 20.30, cozze e patatine (dessert e vino inclusi). Intrattenimento della banda Lous Respounchous.

Sabato 13: ore 10.30, bubble football. Il bubble football è il calcio, ma racchiuso in una grande bolla gonfiabile. I giocatori rimbalzano l’uno contro l’altro, è divertente, sportivo e, soprattutto, molto simpatico. In palio premi. ore 14.00, pétanque. ore 19.00, aperitivo. Serata di tapas con intrattenimento della banda les Dandy’s.

Espanol :

Este año, la comisión de fiestas de Jû-Belloc innova para las fiestas patronales.

El programa de las fiestas:

Viernes 12: 19 h, aperitivo. 20.30 h, mejillones con patatas fritas (postre y vino incluidos). Animación a cargo de la banda Lous Respounchous.

Sábado 13: 10.30 h, bubble football. El bubble football es fútbol… pero encerrado en una gran burbuja hinchable. Los jugadores rebotan unos contra otros, es divertido, deportivo y, sobre todo, muy gracioso. Habrá premios. 14:00 h, petanca. 19:00 h, aperitivo. Noche de tapas amenizada por la banda les Dandy?s.

L’événement Fête locale Jû-Belloc a été mis à jour le 2025-08-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65