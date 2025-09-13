Fête locale Tout le village Juillac
Fête locale Tout le village Juillac samedi 13 septembre 2025.
Fête locale
Tout le village JUILLAC Juillac Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
La commune de Juillac vous invite à partager une journée conviviale et festive, riche en activités pour petits et grands.
La matinée débutera à 8h00 avec un concours de pêche à la truite au Laüs (lâcher de 60 kg), suivi d’un casse-croûte offert aux participants. La remise des prix aura lieu à 11h30 à la salle des fêtes.
En parallèle, les amateurs de nature pourront participer à une marche de 9 km autour de Juillac, avec ravitaillement prévu sur le parcours. Le départ sera donné à 8h30 depuis la salle des fêtes, et le premier apéritif sera offert à l’arrivée.
À 12h30, un repas sur réservation sera proposé salade, tomates, oignons, une généreuse paëlla et une tarte aux fruits en dessert.
L’après-midi se poursuivra dans la bonne humeur avec, à 15h00, des jeux variés organisés par le Pop Club Juillacais, pour un moment de partage et de rires en famille ou entre amis.
.
Tout le village JUILLAC Juillac 32230 Gers Occitanie +33 6 25 35 43 41
English :
The commune of Juillac invites you to share a convivial and festive day, rich in activities for young and old.
The morning begins at 8:00 with a trout fishing competition at Le Laüs (60 kg release), followed by a snack for participants. The prize-giving ceremony will take place at 11:30 am in the village hall.
At the same time, nature lovers can take part in a 9 km walk around Juillac, with refreshments provided along the way. The walk will start at 8:30 a.m. from the salle des fêtes, and the first aperitif will be offered at the finish.
At 12:30 pm, a meal will be served on reservation: salad, tomatoes, onions, a generous paella and a fruit tart for dessert.
The afternoon continues in good spirits with a variety of games organized by the Pop Club Juillacais at 3:00 p.m., for a moment of sharing and laughter with family and friends.
German :
Die Gemeinde Juillac lädt Sie ein, einen geselligen und festlichen Tag mit vielen Aktivitäten für Groß und Klein zu verbringen.
Der Morgen beginnt um 8:00 Uhr mit einem Forellenangelwettbewerb am Laüs (60 kg werden ausgesetzt), gefolgt von einem kostenlosen Imbiss für die Teilnehmer. Die Preisverleihung findet um 11:30 Uhr in der Festhalle statt.
Parallel dazu können Naturliebhaber an einer 9 km langen Wanderung rund um Juillac teilnehmen, wobei auf der Strecke eine Verpflegung vorgesehen ist. Der Start erfolgt um 8:30 Uhr am Festsaal und der erste Aperitif wird am Ziel angeboten.
Um 12:30 Uhr wird ein Essen auf Vorbestellung angeboten: Salat, Tomaten, Zwiebeln, eine großzügige Paëlla und ein Obstkuchen als Nachtisch.
Der Nachmittag wird in guter Stimmung fortgesetzt: Um 15:00 Uhr werden vom Pop Club Juillacais verschiedene Spiele organisiert, bei denen man mit der Familie oder mit Freunden lachen kann.
Italiano :
Il Comune di Juillac vi invita a condividere una giornata conviviale e festosa, ricca di attività per grandi e piccini.
La mattinata inizierà alle 8 con una gara di pesca alla trota a Le Laüs (60 kg rilasciati), seguita da uno spuntino per i partecipanti. La premiazione avrà luogo alle 11.30 nella sala del villaggio.
Contemporaneamente, gli amanti della natura potranno partecipare a una passeggiata di 9 km nei dintorni di Juillac, con ristoro lungo il percorso. La passeggiata partirà alle 8.30 dalla sala del villaggio e il primo aperitivo sarà offerto all’arrivo.
Alle 12.30 sarà disponibile un pasto su prenotazione: insalata, pomodori, cipolle, una generosa paella e una crostata di frutta come dessert.
Il pomeriggio proseguirà all’insegna del buonumore con una serie di giochi organizzati dal Pop Club Juillacais alle 15.00, per un momento di condivisione e di risate con la famiglia e gli amici.
Espanol :
El municipio de Juillac le invita a disfrutar de una jornada festiva y amistosa repleta de actividades para grandes y pequeños.
La mañana comenzará a las 8 h con un concurso de pesca de truchas en Le Laüs (60 kg liberados), seguido de un aperitivo para los participantes. La entrega de premios tendrá lugar a las 11.30 h en la sala de fiestas del pueblo.
Al mismo tiempo, los amantes de la naturaleza podrán participar en un paseo de 9 km por los alrededores de Juillac, con avituallamiento durante el trayecto. La salida tendrá lugar a las 8.30 h desde el ayuntamiento, y el primer aperitivo se ofrecerá a la llegada.
A las 12.30 h, se ofrecerá una comida previa reserva: ensalada, tomates, cebollas, una generosa paella y una tarta de frutas de postre.
La tarde continuará de buen humor con diversos juegos organizados por el Pop Club Juillacais a las 15 h, para un momento de convivencia y risas con la familia y los amigos.
L’événement Fête locale Juillac a été mis à jour le 2025-08-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65