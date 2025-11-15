Fête locale Salles des fêtes Labatut-Rivière

Fête locale

C’est la fête à Labatut-Rivière.

19h partagez un couscous en assistant au match France-Fidji apéro et tapas.

23h30 bal avec le podium PMN Event.

Salles des fêtes LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 20 97 81 88 mairie.labatut-riviere@wanadoo.fr

English :

It’s party time at Labatut-Rivière.

7pm: share a couscous while watching the France-Fiji match aperitif and tapas.

11:30pm: dance with the PMN Event podium.

German :

Es wird gefeiert in Labatut-Rivière.

19 Uhr: Teilen Sie sich ein Couscous, während Sie das Spiel Frankreich-Fidschi sehen Aperitif und Tapas.

23:30 Uhr: Tanz mit dem PMN Event Podium.

Italiano :

È tempo di festa a Labatut-Rivière.

ore 19.00: condividete un couscous guardando la partita Francia-Figi aperitivo e tapas.

ore 23.30: ballate con il podio dell’evento PMN.

Espanol :

Es hora de fiesta en Labatut-Rivière.

19.00 h: comparta un cuscús mientras ve el partido Francia-Fiji aperitivo y tapas.

23.30 h: baile con el podio de PMN Event.

