Fête locale Salles des fêtes Labatut-Rivière
Fête locale Salles des fêtes Labatut-Rivière samedi 15 novembre 2025.
Fête locale
Salles des fêtes LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
C’est la fête à Labatut-Rivière.
19h partagez un couscous en assistant au match France-Fidji apéro et tapas.
23h30 bal avec le podium PMN Event.
Salles des fêtes LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 20 97 81 88 mairie.labatut-riviere@wanadoo.fr
English :
It’s party time at Labatut-Rivière.
7pm: share a couscous while watching the France-Fiji match aperitif and tapas.
11:30pm: dance with the PMN Event podium.
German :
Es wird gefeiert in Labatut-Rivière.
19 Uhr: Teilen Sie sich ein Couscous, während Sie das Spiel Frankreich-Fidschi sehen Aperitif und Tapas.
23:30 Uhr: Tanz mit dem PMN Event Podium.
Italiano :
È tempo di festa a Labatut-Rivière.
ore 19.00: condividete un couscous guardando la partita Francia-Figi aperitivo e tapas.
ore 23.30: ballate con il podio dell’evento PMN.
Espanol :
Es hora de fiesta en Labatut-Rivière.
19.00 h: comparta un cuscús mientras ve el partido Francia-Fiji aperitivo y tapas.
23.30 h: baile con el podio de PMN Event.
L’événement Fête locale Labatut-Rivière a été mis à jour le 2025-10-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65