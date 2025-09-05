Fête locale Village Ladevèze-Rivière

Fête locale Village Ladevèze-Rivière vendredi 5 septembre 2025.

Fête locale

Village LADEVEZE-RIVIERE Ladevèze-Rivière Gers

Tarif : – – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-05

Les fêtes de village, c’est l’endroit parfait pour se régaler, s’amuser et vibrer ensemble.

Au programme pour celles du village de Ladevèze-Rivière

Vendredi 5 20h30, ouverture de la buvette (crêpes, café, desserts…). 21h cinéma plein air avec le film Bergers . « Sur un coup de tête, Mathyas troque sa vie de publicitaire à Montréal pour celle de berger en Provence. Il espérait trouver la quiétude, il découvre un métier écrasant et des éleveurs souvent à bout. Mais quand il rencontre Elise, qui elle aussi vient de tout quitter, ils se voient confier un troupeau de 800 moutons et s’engagent dans une transhumance. Ensemble, ils vont traverser les épreuves de la montagne et se façonner une vie nouvelle. »

Samedi 6 19h30, apéritif. 21h, repas grillades-frites. Menu salade composée, coustous marinés et grillés-frites, fromage, tartes aux fruits frais, café, vin et digestif compris. Soirée animée par la banda San 2 Mi Mesure.

Dimanche 7 11h 14h, marche dînatoire de 9 km avec 3 étapes de restauration. Entrée, plat, dessert, rafraîchissement, vin et café compris.

Village LADEVEZE-RIVIERE Ladevèze-Rivière 32230 Gers Occitanie +33 5 62 69 49 12 secretariat@ladeveze-riviere.fr

English :

Village festivals are the perfect place to enjoy a feast, have fun and vibrate together.

On the program for the village of Ladevèze-Rivière:

Friday 5: 8:30pm, opening of the refreshment area (crêpes, coffee, desserts?). 9pm: open-air cinema with the film « Bergers ». « On a whim, Mathyas swaps his life as an advertising executive in Montreal for that of a shepherd in Provence. Hoping to find some peace and quiet, he discovers an overwhelming job and breeders who are often at their wits’ end. But when he meets Elise, who has also just left everything behind, they are entrusted with a flock of 800 sheep and embark on a transhumance. Together, they will endure the hardships of the mountains and carve out a new life for themselves. »

Saturday 6: 7:30pm, aperitif. 9pm, grill and French fries dinner. Menu: mixed salad, coustous marinated and grilled-fried, cheese, fresh fruit tarts, coffee, wine and digestif included. Entertainment by the San 2 Mi Mesure banda.

Sunday 7: 11 a.m. to 2 p.m., 9-km dinner walk with 3 stages of catering. Starter, main course, dessert, refreshments, wine and coffee included.

German :

Dorffeste sind der perfekte Ort, um gemeinsam zu schlemmen, sich zu amüsieren und zu feiern.

Das Programm für das Dorf Ladevèze-Rivière

Freitag, 5. Mai: 20:30 Uhr: Eröffnung der Bar (Crêpes, Kaffee, Desserts usw.). 21 Uhr: Open-Air-Kino mit dem Film « Bergers ». « Mathyas tauscht aus einer Laune heraus sein Leben als Werbefachmann in Montreal gegen das eines Schäfers in der Provence ein. Er hoffte, Ruhe zu finden, und entdeckt einen erdrückenden Beruf und Züchter, die oft am Ende ihrer Kräfte sind. Als er jedoch Elise kennenlernt, die ebenfalls gerade alles hinter sich gelassen hat, wird ihnen eine Herde von 800 Schafen anvertraut und sie begeben sich auf eine Transhumanz. Gemeinsam werden sie die Prüfungen der Berge überstehen und sich ein neues Leben aufbauen. »

Samstag, 6.: 19.30 Uhr, Aperitif. 21 Uhr, Essen mit Grill und Pommes frites. Menü: gemischter Salat, marinierte und gegrillte Coustous mit Pommes frites, Käse, frische Obstkuchen, Kaffee, Wein und Digestif inbegriffen. Abendunterhaltung durch die Banda San 2 Mi Mesure.

Sonntag, 7: 11h ? 14h, 9 km langer Abendspaziergang mit 3 Verpflegungsstationen. Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, Erfrischungsgetränk, Wein und Kaffee inbegriffen.

Italiano :

Le feste di paese sono il luogo ideale per gustare un buon pasto, divertirsi e condividere una bella serata insieme.

In programma per il villaggio di Ladevèze-Rivière:

Venerdì 5: ore 20.30, apertura del punto di ristoro (crêpes, caffè, dolci?). ore 21.00: cinema all’aperto con il film « Pastori ». « Per un capriccio, Mathyas scambia la sua vita di pubblicitario a Montréal con quella di pastore in Provenza. Sperando di trovare un po’ di pace e tranquillità, scopre un lavoro opprimente e allevatori spesso allo stremo. Ma quando incontra Elise, che ha appena lasciato tutto, gli viene affidato un gregge di 800 pecore e intraprendono una transumanza. Insieme, sopporteranno le difficoltà delle montagne e si costruiranno una nuova vita

Sabato 6: ore 19.30, aperitivo. ore 21.00, grigliata e patatine fritte. Menu: insalata mista, coustous marinato e grigliato e patatine fritte, formaggio, crostate di frutta fresca, caffè, vino e dopocena inclusi. Intrattenimento a cura della banda San 2 Mi Mesure.

Domenica 7: dalle 11.00 alle 14.00, passeggiata di 9 km con 3 soste gastronomiche. Antipasto, piatto principale, dessert, bevande, vino e caffè inclusi.

Espanol :

Las fiestas de los pueblos son el lugar perfecto para disfrutar de una buena comida, divertirse y compartir un buen rato juntos.

En el programa del pueblo de Ladevèze-Rivière:

Viernes 5: 20.30 h, apertura de la zona de restauración (crepes, café, postres…). 21:00 h: cine al aire libre con la película « Pastores ». « Por capricho, Mathyas cambia su vida de publicista en Montreal por la de pastor en Provenza. Con la esperanza de encontrar un poco de paz y tranquilidad, descubre un trabajo agobiante y unos criadores que a menudo no saben qué hacer. Pero cuando conoce a Elise, que también acaba de dejarlo todo atrás, les confían un rebaño de 800 ovejas y se embarcan en una trashumancia. Juntos soportarán las penurias de la montaña y se forjarán una nueva vida

Sábado 6: 19.30 h, aperitivo. 21.00 h, barbacoa y patatas fritas. Menú: ensalada mixta, cuscús y patatas fritas marinadas y a la plancha, queso, tartas de fruta fresca, café, vino y sobremesa incluidos. Animación a cargo de la banda San 2 Mi Mesure.

Domingo 7: de 11.00 a 14.00 horas, almuerzo a pie de 9 km con 3 paradas para comer. Entrada, plato principal, postre, refrescos, vino y café incluidos.

L’événement Fête locale Ladevèze-Rivière a été mis à jour le 2025-08-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65