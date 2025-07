Fête locale Village Ladevèze-Ville

Fête locale Village Ladevèze-Ville vendredi 1 août 2025.

Fête locale

Village LADEVEZE-VILLE Ladevèze-Ville Gers

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-01

Le village s’anime pour trois jours de festivités placés sous le signe de la bonne humeur, du partage et des traditions gourmandes !

Vendredi 1er août la fête démarre sur les chapeaux de roue avec un repas festif à 19h30 (18€), où les convives se régaleront d’un melon au porto, d’un demi-magret accompagné de frites, suivi de fromage et de tartes aux fruits, sans oublier le quart de vin compris. Une soirée qui se poursuivra à 22h00 avec un ciné-concert en plein air offert par Jeff Manuel, pour une ambiance magique sous les étoiles.

Samedi 2 août dès 14h30, place au sport et à la camaraderie avec le concours amical de pétanque. Puis, à 19h30, cap sur les saveurs du Sud avec une soirée TAPAS rythmée par les musiciens de l’école de musique de Plaisance-du-Gers, un concert offert par la mairie ! Une belle occasion de danser, rire et trinquer tous ensemble.

Dimanche 3 août les festivités se clôturent en beauté à 12h00 avec un repas campagnard à 15€, concocté par la société de chasse Ladevèzienne. Au menu salade composée, sanglier à la broche, poêlée de pommes de terre, et en dessert une savoureuse pêche Melba. De quoi ravir les gourmands et les amateurs de traditions rurales !

Petit rappel pratique pensez à apporter vos couverts pour les repas, et n’oubliez pas de réserver rapidement !

Contact :

Polognia 06 64 49 84 03

Sylvain 07 50 25 67 31

Que vous soyez habitant, voisin ou simple curieux en quête d’authenticité, la fête de Ladevèze-Ville vous promet des instants chaleureux, des rencontres joyeuses et des souvenirs inoubliables. Alors, n’attendez plus rendez-vous les 1er, 2 et 3 août à Ladevèze-Ville pour faire battre le cœur de l’été gersois !

.

Village LADEVEZE-VILLE Ladevèze-Ville 32230 Gers Occitanie +33 6 64 49 84 03 mairie.ladeveze-ville@wanadoo.fr

English :

The village comes alive for three days of festivities featuring good cheer, sharing and gourmet traditions!

? Friday, August 1: the festivities get off to a flying start with a festive meal at 7:30pm (18?), featuring melon with port, half a lamb?s steak with French fries, followed by cheese and fruit tarts, not forgetting a quart of wine. The evening continues at 10:00 pm with an open-air cine-concert by Jeff Manuel, for a magical atmosphere under the stars.

? Saturday, August 2: from 2.30pm, it’s time for sport and camaraderie with the friendly pétanque competition. Then, at 7:30 p.m., it’s on to the flavors of the South with a TAPAS evening featuring musicians from the Plaisance-du-Gers music school, courtesy of the town hall! A great opportunity to dance, laugh and toast together.

? Sunday August 3: the festivities come to a close at 12:00 with a 15? country-style meal, prepared by the Ladevèzienne hunting club. On the menu: mixed salad, wild boar on the spit, pan-fried potatoes, and for dessert a tasty Peach Melba. Something for gourmets and lovers of rural traditions!

? A practical reminder: remember to bring your own cutlery for meals, and don’t forget to book early!

? Contact:

Polognia ? 06 64 49 84 03

Sylvain ? 07 50 25 67 31

? Whether you’re a local, a neighbor or just curious in search of authenticity, the Ladevèze-Ville festival promises you warm moments, joyful encounters and unforgettable memories. So don’t wait any longer: come to Ladevèze-Ville on August 1, 2 and 3, and make the heart of the Gers summer beat faster!

German :

Das Dorf wird für drei Tage zum Leben erweckt, die ganz im Zeichen der guten Laune, des Teilens und der Gourmet-Traditionen stehen!

? Freitag, 1. August: Das Fest beginnt mit einem festlichen Essen um 19:30 Uhr (18?), bei dem die Gäste Melone mit Portwein, ein halbes Magret mit Pommes frites, Käse und Obstkuchen sowie ein Viertel Wein genießen können. Der Abend wird um 22.00 Uhr mit einem Open-Air-Kinokonzert von Jeff Manuel fortgesetzt, das für eine magische Atmosphäre unter dem Sternenhimmel sorgt.

? Samstag, 2. August: Ab 14:30 Uhr stehen Sport und Kameradschaft im Vordergrund, mit dem freundschaftlichen Pétanque-Wettbewerb. Um 19:30 Uhr geht es dann weiter mit einem TAPAS-Abend, der von den Musikern der Musikschule von Plaisance-du-Gers rhythmisch gestaltet und vom Rathaus gesponsert wird Eine gute Gelegenheit, um gemeinsam zu tanzen, zu lachen und anzustoßen.

? Sonntag, 3. August: Die Feierlichkeiten enden um 12:00 Uhr mit einem ländlichen Essen um 15?, das von der Jagdgesellschaft Ladevèzienne zubereitet wird. Auf dem Menü stehen ein gemischter Salat, Wildschwein am Spieß, Kartoffelpfanne und als Nachtisch ein leckerer Pfirsich Melba. Ein Fest für Feinschmecker und Liebhaber ländlicher Traditionen!

? Kleine praktische Erinnerung: Denken Sie daran, Ihr Besteck für die Mahlzeiten mitzubringen, und vergessen Sie nicht, schnell zu reservieren!

? Kontakt:

Polognia ? 06 64 49 84 03

Sylvain ? 07 50 25 67 31

? Ob Sie nun Einwohner, Nachbar oder einfach nur neugierig auf der Suche nach Authentizität sind, das Fest von Ladevèze-Ville verspricht Ihnen herzliche Momente, fröhliche Begegnungen und unvergessliche Erinnerungen. Also, warten Sie nicht länger: Treffen Sie sich am 1., 2. und 3. August in Ladevèze-Ville, um das Herz des Sommers im Departement Gers höher schlagen zu lassen!

Italiano :

Il villaggio si anima per tre giorni di festa all’insegna del buon umore, della condivisione e delle tradizioni gastronomiche!

? Venerdì 1 agosto: i festeggiamenti iniziano con un pranzo festivo alle 19.30 (18?), dove gli ospiti potranno gustare un melone al vino porto, un mezzo magro con patatine fritte, seguito da crostate di formaggio e frutta, senza dimenticare un quarto di vino. La serata prosegue alle 22.00 con un film-concerto all’aperto di Jeff Manuel, per un’atmosfera magica sotto le stelle.

? Sabato 2 agosto: a partire dalle 14.30, sport e cameratismo con l’amichevole gara di pétanque. Poi, alle 19.30, si passa ai sapori del Sud con una serata TAPAS con i musicisti della scuola di musica di Plaisance-du-Gers, per gentile concessione del Municipio! Una grande occasione per ballare, ridere e bere insieme.

? Domenica 3 agosto: i festeggiamenti si concludono alle 12.00 con un pranzo in stile rustico alle 15.00 preparato dal club di caccia di Ladevèzienne. Nel menu: insalata mista, cinghiale allo spiedo, patate in padella e, come dessert, una gustosa pesca Melba. Qualcosa per i buongustai e gli amanti delle tradizioni rurali!

? Un promemoria pratico: ricordatevi di portare le posate per i pasti e non dimenticate di prenotare in anticipo!

? Contatto:

Polognia ? 06 64 49 84 03

Sylvain ? 07 50 25 67 31

? Che siate locali, vicini di casa o semplicemente curiosi e in cerca di autenticità, il festival di Ladevèze-Ville vi promette momenti caldi, incontri gioiosi e ricordi indimenticabili. Quindi non aspettate oltre: venite a Ladevèze-Ville l’1, 2 e 3 agosto per far battere l’estate nel Gers!

Espanol :

El pueblo cobra vida durante tres días de fiesta, en los que no faltarán el buen humor, la convivencia y las tradiciones gastronómicas

? Viernes 1 de agosto: las fiestas comienzan con una comida festiva a las 19.30 h (18.30 h), en la que los invitados podrán degustar un melón al oporto, un medio magret con patatas fritas, seguido de tartas de queso y fruta, sin olvidar un cuarto de vino. La velada continúa a las 22 h con un cine-concierto al aire libre de Jeff Manuel, para un ambiente mágico bajo las estrellas.

? Sábado 2 de agosto: a partir de las 14.30 h, deporte y camaradería en una competición amistosa de petanca. A continuación, a las 19:30 h, los sabores del Sur en una velada TAPAS con los músicos de la escuela de música de Plaisance-du-Gers, cortesía del Ayuntamiento Una buena ocasión para bailar, reír y beber juntos.

? Domingo 3 de agosto: las fiestas terminan a las 12.00 h con una comida campestre a las 15.00 h preparada por el club de caza Ladevèzienne. En el menú: ensalada mixta, jabalí asado, patatas a la sartén y, de postre, un sabroso melocotón melba. ¡Algo para gourmets y amantes de las tradiciones rurales!

? Un recordatorio práctico: no olvide traer sus cubiertos para las comidas y no olvide reservar con antelación

? Contacto:

Polognia ? 06 64 49 84 03

Sylvain ? 07 50 25 67 31

? Ya sea usted vecino, vecino o simplemente curioso y en busca de autenticidad, el festival de Ladevèze-Ville le promete momentos cálidos, encuentros alegres y recuerdos inolvidables. Así que no espere más: ¡venga a Ladevèze-Ville los días 1, 2 y 3 de agosto para que el verano palpite en el Gers!

L’événement Fête locale Ladevèze-Ville a été mis à jour le 2025-07-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65