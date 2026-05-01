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Fête locale Salle des fêtes Lafitole

Fête locale Salle des fêtes Lafitole dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : LAFITOLE

Ville : 65700 Lafitole

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Lafitole

Fête locale

Salle des fêtes LAFITOLE Lafitole Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 18:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Venez nous rejoindre pour une soirée dans une ambiance conviviale et festive.

Au programme
À partie de 18h, les huitres et le vin blanc
À partir de 19h, apéro tapas
La soirée vous sera animée par Smokey Blenders .
Un château gonflable sera mis à disposition pour les enfants.
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Salle des fêtes LAFITOLE Lafitole 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 41 47  mairie.lafitole@outlook.fr

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English :

Come and join us for an evening of festive fun.

On the program:
From 6pm, oysters and white wine
From 7pm, tapas aperitif
The evening will be entertained by Smokey Blenders.
A bouncy castle will be available for children.

L’événement Fête locale Lafitole a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65