Lafitole

Fête locale

Salle des fêtes LAFITOLE Lafitole Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 18:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Venez nous rejoindre pour une soirée dans une ambiance conviviale et festive.

Au programme

À partie de 18h, les huitres et le vin blanc

À partir de 19h, apéro tapas

La soirée vous sera animée par Smokey Blenders .

Un château gonflable sera mis à disposition pour les enfants.

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Salle des fêtes LAFITOLE Lafitole 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 41 47 mairie.lafitole@outlook.fr

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English :

Come and join us for an evening of festive fun.

On the program:

From 6pm, oysters and white wine

From 7pm, tapas aperitif

The evening will be entertained by Smokey Blenders.

A bouncy castle will be available for children.

L’événement Fête locale Lafitole a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65