Fête locale Village Lamayou

Fête locale Village Lamayou vendredi 19 septembre 2025.

Fête locale

Village LAMAYOU Lamayou Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Un comité des fêtes jeune et dynamique promet de nombreuses animations pour cette nouvelle édition de la fête locale.

Programme en attente de confirmation

Vendredi 19

– 19h apéro puis repas moule frite animé

– 00h bal animé par un podium

Samedi 20

– 14h marche + pétanque

– 19h soirée tapas animé par un groupe musical

Dimanche 21

– 10h30 messe

– 12h dépôt de gerbe au monument aux morts

– 12h30 apéro du comité des fêtes

– 14h départ des sérénades

Pensez à réserver vos places pour le repas.

Village LAMAYOU Lamayou 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 92 67 de-lamayou.commune@orange.fr

English :

A young and dynamic festivities committee promises plenty of entertainment for this new edition of the local festival.

Program to be confirmed

Friday 19th

– 7 p.m. aperitif followed by a mussels and French fries meal

– 00h dance with podium music

Saturday 20

– 2pm walk + pétanque ?

– 7pm tapas evening with live band ?

Sunday 21st

– 10:30 am mass ?

– 12pm wreath-laying at the war memorial

– 12:30 pm apéro by the Comité des fêtes

– 2pm start of serenades ?

Remember to reserve your seats for the meal.

German :

Ein junges und dynamisches Festkomitee verspricht zahlreiche Animationen für die neue Ausgabe des lokalen Festes.

Programm wartet noch auf Bestätigung

Freitag, 19

– 19h Aperitif und anschließend animiertes Muschel-Pommes-Essen

– 00 Uhr Von einem Podium animierter Ball

Samstag 20

– 14h Wanderung + Boulespiel ?

– 19h Tapas-Abend von einer Musikgruppe animiert ?

Sonntag 21

– 10:30 Uhr Gottesdienst ?

– 12h Kranzniederlegung am Kriegsdenkmal ?

– 12.30 Uhr Aperitif des Festkomitees ?

– 14 Uhr Start der Serenaden ?

Denken Sie daran, Ihre Plätze für das Essen zu reservieren.

Italiano :

Un comitato dei festeggiamenti giovane e dinamico promette un sacco di intrattenimento per la festa locale di quest’anno.

Programma in attesa di conferma

Venerdì 19:

– ore 19.00 aperitivo seguito da un pasto a base di cozze e patatine fritte

– 00h ballo con musica da podio

Sabato 20

– 14:00 passeggiata + bocce ?

– 19:00 serata di tapas con band dal vivo ?

Domenica 21

– messa delle 10.30 ?

– 12.00 deposizione di una corona di fiori al monumento ai caduti

– 12.30 aperitivo del comitato dei festeggiamenti

– ore 14.00 inizio delle serenate ?

Non dimenticate di prenotare i vostri posti per il pranzo.

Espanol :

Una comisión de festejos joven y dinámica promete mucha diversión para la fiesta local de este año.

Programa pendiente de confirmación

Viernes 19

– 19h aperitivo seguido de una comida a base de mejillones y patatas fritas

– 00h baile con música podium

Sabado 20

– 14h paseo + petanca ?

– 19h noche de tapas con banda en directo ?

Domingo, 21 h

– 10h30 misa ?

– 12h Colocación de una corona de flores en el memorial de guerra

– 12h30 aperitivo de la comisión de festejos

– 14h inicio de las serenatas ?

No olviden reservar sus plazas para la comida.

