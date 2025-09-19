Fête locale Village Lamayou
Fête locale Village Lamayou vendredi 19 septembre 2025.
Fête locale
Village LAMAYOU Lamayou Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-21
Un comité des fêtes jeune et dynamique promet de nombreuses animations pour cette nouvelle édition de la fête locale.
Programme en attente de confirmation
Vendredi 19
– 19h apéro puis repas moule frite animé
– 00h bal animé par un podium
Samedi 20
– 14h marche + pétanque
– 19h soirée tapas animé par un groupe musical
Dimanche 21
– 10h30 messe
– 12h dépôt de gerbe au monument aux morts
– 12h30 apéro du comité des fêtes
– 14h départ des sérénades
Pensez à réserver vos places pour le repas.
English :
A young and dynamic festivities committee promises plenty of entertainment for this new edition of the local festival.
Program to be confirmed
Friday 19th
– 7 p.m. aperitif followed by a mussels and French fries meal
– 00h dance with podium music
Saturday 20
– 2pm walk + pétanque ?
– 7pm tapas evening with live band ?
Sunday 21st
– 10:30 am mass ?
– 12pm wreath-laying at the war memorial
– 12:30 pm apéro by the Comité des fêtes
– 2pm start of serenades ?
Remember to reserve your seats for the meal.
German :
Ein junges und dynamisches Festkomitee verspricht zahlreiche Animationen für die neue Ausgabe des lokalen Festes.
Programm wartet noch auf Bestätigung
Freitag, 19
– 19h Aperitif und anschließend animiertes Muschel-Pommes-Essen
– 00 Uhr Von einem Podium animierter Ball
Samstag 20
– 14h Wanderung + Boulespiel ?
– 19h Tapas-Abend von einer Musikgruppe animiert ?
Sonntag 21
– 10:30 Uhr Gottesdienst ?
– 12h Kranzniederlegung am Kriegsdenkmal ?
– 12.30 Uhr Aperitif des Festkomitees ?
– 14 Uhr Start der Serenaden ?
Denken Sie daran, Ihre Plätze für das Essen zu reservieren.
Italiano :
Un comitato dei festeggiamenti giovane e dinamico promette un sacco di intrattenimento per la festa locale di quest’anno.
Programma in attesa di conferma
Venerdì 19:
– ore 19.00 aperitivo seguito da un pasto a base di cozze e patatine fritte
– 00h ballo con musica da podio
Sabato 20
– 14:00 passeggiata + bocce ?
– 19:00 serata di tapas con band dal vivo ?
Domenica 21
– messa delle 10.30 ?
– 12.00 deposizione di una corona di fiori al monumento ai caduti
– 12.30 aperitivo del comitato dei festeggiamenti
– ore 14.00 inizio delle serenate ?
Non dimenticate di prenotare i vostri posti per il pranzo.
Espanol :
Una comisión de festejos joven y dinámica promete mucha diversión para la fiesta local de este año.
Programa pendiente de confirmación
Viernes 19
– 19h aperitivo seguido de una comida a base de mejillones y patatas fritas
– 00h baile con música podium
Sabado 20
– 14h paseo + petanca ?
– 19h noche de tapas con banda en directo ?
Domingo, 21 h
– 10h30 misa ?
– 12h Colocación de una corona de flores en el memorial de guerra
– 12h30 aperitivo de la comisión de festejos
– 14h inicio de las serenatas ?
No olviden reservar sus plazas para la comida.
L’événement Fête locale Lamayou a été mis à jour le 2025-09-03 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65