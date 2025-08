FÊTE LOCALE Laréole

FÊTE LOCALE Laréole vendredi 15 août 2025.

FÊTE LOCALE

Laréole Haute-Garonne

C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à participer aux 3 jours de fête du village de Laréole, avec au programme repas convivial, bal disco, concours de pétanque et de labours !

Le Samedi, 2 jambons sont à gagner tout au long de la journée, et pour clôturer cette journée en beauté, le repas sera servi à 20h00 (places limitées / carte acceptée).

Au menu apéritif, melon/jambon, cochon confit à la crème d’ail, risotto de légumes, croustade, vin/boisson/café compris .

CB acceptée !

N’oubliez pas de vous inscrire avant le 15 août au 06.36.69.65.10 ou 06.09.80.44.37 Places limitées ! .

Laréole 31480 Haute-Garonne Occitanie communelareole@orange.fr

English :

We’re delighted to invite you to take part in the 3-day Laréole village festival, featuring a convivial meal, disco ball, pétanque and ploughing competitions!

German :

Mit großer Freude laden wir Sie ein, an dem dreitägigen Dorffest in Laréole teilzunehmen. Auf dem Programm stehen ein geselliges Essen, ein Discoball, Boule-Wettbewerbe und Pflügen!

Italiano :

Siamo lieti di invitarvi a partecipare alla festa del villaggio di Laréole, della durata di 3 giorni, che prevede un pasto conviviale, una discoteca, gare di pétanque e di aratura!

Espanol :

Estamos encantados de invitarle a participar en la fiesta del pueblo de Laréole, de 3 días de duración, que incluye una comida de convivencia, discoteca, petanca y concursos de arado

