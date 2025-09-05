Fête locale Larroque
Fête locale Larroque vendredi 5 septembre 2025.
Fête locale
LARROQUE Larroque Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-05
Vendredi 5
20h30 Les timbrées de la voix à l’église.
Samedi 6
14h Visite d’un jardin en devenir avec la MNE65, inscription obligatoire.
17h Jeux d’extérieur et jeux en bois.
19h Apéro concert avec le groupe « Et Alain. Bruschettas, Osso Bucco et délices italiens.
Soirée animée par DJ Jérôme.
Réservation avant le 31 août 06 80 87 25 91 ou 07 86 98 04 12.
.
LARROQUE Larroque 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 87 25 91 larroqueenfete65@gmail.com
English :
Friday 5th :
8:30pm Les timbrées de la voix at the church.
Saturday 6 :
2pm Visit to a garden in the making with MNE65, registration required.
5pm Outdoor games and wooden toys.
7pm Apéro concert with the group « Et Alain. Bruschettas, Osso Bucco and Italian delicacies.
Entertainment by DJ Jérôme.
Reservations by August 31 06 80 87 25 91 or 07 86 98 04 12.
German :
Freitag, den 5 :
20.30 Uhr Les timbrées de la voix in der Kirche.
Samstag, 6 :
14h Besuch eines Gartens im Werden mit der MNE65, Anmeldung erforderlich.
17 Uhr Spiele im Freien und Spiele aus Holz.
19h Apéro-Konzert mit der Gruppe « Et Alain. Bruschettas, Osso Bucco und italienische Köstlichkeiten.
Abendunterhaltung durch DJ Jérôme.
Reservierung vor dem 31. August 06 80 87 25 91 oder 07 86 98 04 12.
Italiano :
Venerdì 5:
20.30 Les timbrées de la voix in chiesa.
Sabato 6 :
14:00 Visita a un giardino in costruzione con gli MNE65, previa iscrizione.
ore 17.00 Giochi all’aperto e giochi in legno.
ore 19.00 Concerto apéro con il gruppo « Et Alain. Bruschette, Osso Bucco e prelibatezze italiane.
Intrattenimento di DJ Jérôme.
Prenotazione entro il 31 agosto 06 80 87 25 91 o 07 86 98 04 12.
Espanol :
Viernes 5 :
20.30 h Les timbrées de la voix en la iglesia.
Sábado 6 :
14h Visita a un jardín en construcción con el MNE65, inscripción obligatoria.
17 h Juegos al aire libre y juegos de madera.
19.00 h Apéro concert con el grupo « Et Alain. Bruschettas, Osso Bucco y delicias italianas.
Animación a cargo de DJ Jérôme.
Reserva antes del 31 de agosto 06 80 87 25 91 o 07 86 98 04 12.
L’événement Fête locale Larroque a été mis à jour le 2025-08-11 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65