FÊTE LOCALE Laurens

FÊTE LOCALE Laurens vendredi 25 juillet 2025.

FÊTE LOCALE

Laurens Hérault

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-27

2025-07-25

Vendredi

Les Bananes Flambées (pena)

Groupe Didier Roques

Samedi

Tournoi de pétanque

Orchestre Tony Bram’s

Repas par Flambadou (sur réservation)

Dimanche

Tour de ville avec Les Tempo Loco

Loto

Groupe Les Gekos

Soirée mousse (Mix du président)

Tous les soirs, Food trucks (salé et sucré), forains et bar du ComIté.

Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 28 02

English :

Friday

Bananas Flambé (pena)

Didier Roques Group

Saturday

Petanque Tournament

Tony Bram’s Orchestra

Meal by Flambadou (reservation required)

Sunday

City tour with Les Tempo Loco

Loto

Group Les Gekos

Foam party (President’s Mix)

Every evening, food trucks (savory and sweet), fairground vendors and ComIté bar.

German :

Freitag

Die flambierten Bananen (pena)

Gruppe Didier Roques

Samstag

Boule-Turnier (Petanque)

Orchester Tony Bram’s

Essen par Flambadou (mit Reservierung)

Sonntag

Stadtrundfahrt mit Les Tempo Loco

Lotto

Gruppe Les Gekos

Schaumparty (Mix des Präsidenten)

Jeden Abend Foodtrucks (süß und salzig), Schausteller und Bar des ComIté.

Italiano :

Venerdì

Banane flambé (pena)

Gruppo Didier Roques

Sabato

Torneo di bocce

Orchestra di Tony Bram

Pasto di Flambadou (su prenotazione)

Domenica

Visita della città con Les Tempo Loco

Loto

Gruppo Les Gekos

Schiuma party (President’s Mix)

Tutte le sere, food truck (dolci e salati), stand fieristici e bar ComIté.

Espanol :

Viernes

Plátanos flambeados (pena)

Grupo Didier Roques

Sábado

Torneo de petanca

Orquesta de Tony Bram

Comida a cargo de Flambadou (previa reserva)

Domingo

Visita de la ciudad con Les Tempo Loco

Loto

Grupo Les Gekos

Fiesta de la espuma (President’s Mix)

Todas las noches, food trucks (dulces y salados), vendedores de feria y bar ComIté.

