Fête locale Salle des fêtes Laveraët

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

2025-11-08

Envie de faire la fête ? Rendez-vous à Laveraët pour deux jours de convivialité, de musique et de bons repas.

Au programme

Samedi 8 à partir de 20h, soirée tapas. Retransmission du match de rugby FRANCE AFRIQUE DU SUD.

Dimanche 9 12h30, repas. Au menu couscous royal dessert. Vin et café compris.

Repas animé par le groupe ELO HELLO FRANCK FK. Le duo Elo Hello & Franck FK est basé en Occitanie et rayonne sur le secteur Sud-Ouest.

Salle des fêtes LAVERAET Laveraët 32230 Gers Occitanie +33 6 30 03 67 70 comitedesfeteslaveraet@gmail.com

English :

Feel like celebrating? Come to Laveraët for two days of conviviality, music and good food.

On the program:

Saturday 8: from 8pm, tapas evening. Broadcast of the rugby match FRANCE SOUTH AFRICA.

Sunday 9: 12:30pm, meal. Menu: royal couscous dessert. Wine and coffee included.

Dinner hosted by the group ELO HELLO FRANCK FK. The duo Elo Hello & Franck FK is based in Occitanie and covers the South-West of France.

German :

Lust auf ein Fest? Dann treffen Sie sich in Laveraët zu zwei Tagen voller Geselligkeit, Musik und gutem Essen.

Auf dem Programm stehen:

Samstag, 8.: ab 20 Uhr, Tapas-Abend. Übertragung des Rugbyspiels FRANKREICH SÜDAFRIKA.

Sonntag, 9.: 12:30 Uhr, Essen. Menü: Couscous royal Dessert. Wein und Kaffee inbegriffen.

Mahlzeit untermalt von der Gruppe ELO HELLO FRANCK FK. Das Duo Elo Hello & Franck FK ist in Okzitanien ansässig und strahlt auf den Südwesten aus.

Italiano :

Voglia di festa? Venite a Laveraët per due giorni di divertimento, musica e buon cibo.

In programma:

Sabato 8: dalle 20:00, serata di tapas. Trasmissione della partita di rugby FRANCIA/SUD AFRICA.

Domenica 9: alle 12.30, pranzo. Menu: couscous reale dessert. Vino e caffè inclusi.

Cena a cura del gruppo ELO HELLO FRANCK FK. Il duo Elo Hello & Franck FK ha sede in Occitania e copre il sud-ovest della Francia.

Espanol :

¿Le apetece una fiesta? Venga a Laveraët para disfrutar de dos días de diversión, música y buena comida.

En el programa:

Sábado 8: a partir de las 20:00 h, noche de tapas. Retransmisión del partido de rugby FRANCIA SUDÁFRICA.

Domingo 9: a las 12.30 h, comida. Menú: cuscús real postre. Vino y café incluidos.

Cena ofrecida por el grupo ELO HELLO FRANCK FK. El dúo Elo Hello & Franck FK tiene su base en Occitanie y cubre el Suroeste de Francia.

