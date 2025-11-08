Fête locale Salle des fêtes Laveraët
Fête locale Salle des fêtes Laveraët samedi 8 novembre 2025.
Fête locale
Salle des fêtes LAVERAET Laveraët Gers
Envie de faire la fête ? Rendez-vous à Laveraët pour deux jours de convivialité, de musique et de bons repas.
Au programme
Samedi 8 à partir de 20h, soirée tapas. Retransmission du match de rugby FRANCE AFRIQUE DU SUD.
Dimanche 9 12h30, repas. Au menu couscous royal dessert. Vin et café compris.
Repas animé par le groupe ELO HELLO FRANCK FK. Le duo Elo Hello & Franck FK est basé en Occitanie et rayonne sur le secteur Sud-Ouest.
Salle des fêtes LAVERAET Laveraët 32230 Gers Occitanie +33 6 30 03 67 70 comitedesfeteslaveraet@gmail.com
English :
Feel like celebrating? Come to Laveraët for two days of conviviality, music and good food.
On the program:
Saturday 8: from 8pm, tapas evening. Broadcast of the rugby match FRANCE SOUTH AFRICA.
Sunday 9: 12:30pm, meal. Menu: royal couscous dessert. Wine and coffee included.
Dinner hosted by the group ELO HELLO FRANCK FK. The duo Elo Hello & Franck FK is based in Occitanie and covers the South-West of France.
German :
Lust auf ein Fest? Dann treffen Sie sich in Laveraët zu zwei Tagen voller Geselligkeit, Musik und gutem Essen.
Auf dem Programm stehen:
Samstag, 8.: ab 20 Uhr, Tapas-Abend. Übertragung des Rugbyspiels FRANKREICH SÜDAFRIKA.
Sonntag, 9.: 12:30 Uhr, Essen. Menü: Couscous royal Dessert. Wein und Kaffee inbegriffen.
Mahlzeit untermalt von der Gruppe ELO HELLO FRANCK FK. Das Duo Elo Hello & Franck FK ist in Okzitanien ansässig und strahlt auf den Südwesten aus.
Italiano :
Voglia di festa? Venite a Laveraët per due giorni di divertimento, musica e buon cibo.
In programma:
Sabato 8: dalle 20:00, serata di tapas. Trasmissione della partita di rugby FRANCIA/SUD AFRICA.
Domenica 9: alle 12.30, pranzo. Menu: couscous reale dessert. Vino e caffè inclusi.
Cena a cura del gruppo ELO HELLO FRANCK FK. Il duo Elo Hello & Franck FK ha sede in Occitania e copre il sud-ovest della Francia.
Espanol :
¿Le apetece una fiesta? Venga a Laveraët para disfrutar de dos días de diversión, música y buena comida.
En el programa:
Sábado 8: a partir de las 20:00 h, noche de tapas. Retransmisión del partido de rugby FRANCIA SUDÁFRICA.
Domingo 9: a las 12.30 h, comida. Menú: cuscús real postre. Vino y café incluidos.
Cena ofrecida por el grupo ELO HELLO FRANCK FK. El dúo Elo Hello & Franck FK tiene su base en Occitanie y cubre el Suroeste de Francia.
