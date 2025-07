FÊTE LOCALE Le Village Le Fousseret

FÊTE LOCALE Le Village Le Fousseret vendredi 1 août 2025.

FÊTE LOCALE

Le Village CENTRE VILLAGE Le Fousseret Haute-Garonne

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-04

2025-08-01

Les fêtes de la Saint Pierre au Fousseret se déroulerons du 1 au 4 Aout 2025

Rendez vous le premier weekend d’Aout pour la fête au Fousseret .

Le Village CENTRE VILLAGE Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie service.culturel@mairie-lefousseret.fr

English :

Le Fousseret’s Saint Pierre celebrations will take place from August 1 to 4, 2025

German :

Die Sankt-Peter-Feierlichkeiten in Le Fousseret finden vom 1. bis 4. August 2025 statt

Italiano :

Le celebrazioni di Saint-Pierre a Le Fousseret si svolgeranno dal 1° al 4 agosto 2025

Espanol :

Las fiestas de San Pedro en Le Fousseret tendrán lugar del 1 al 4 de agosto de 2025

