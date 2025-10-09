FÊTE LOCALE SALLE DES FÊTES Le Fousseret

FÊTE LOCALE SALLE DES FÊTES Le Fousseret jeudi 9 octobre 2025.

FÊTE LOCALE

SALLE DES FÊTES Rue de la Mairie Le Fousseret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-09 2025-10-11

fête locale à Fabas 31

rendez-vous les 9, 11 & 12 Octobre 2025 .

SALLE DES FÊTES Rue de la Mairie Le Fousseret 31230 Haute-Garonne Occitanie martineane66@gmail.com

English :

local festival in Fabas 31

German :

lokales Fest in Fabas 31

Italiano :

festa locale a Fabas 31

Espanol :

fiesta local en Fabas 31

L’événement FÊTE LOCALE Le Fousseret a été mis à jour le 2025-10-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE