Fête locale Salle des fêtes Lescurry

Fête locale Salle des fêtes Lescurry vendredi 5 septembre 2025.

Fête locale

Salle des fêtes LESCURRY Lescurry Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-05

Lescurry en fête vous attend pour partager apéros, repas gourmands et soirées animées.

Au programme

Vendredi 5 19h30, petite restauration. Bal animé par Caïman.

Samedi 6 8h, matinée de pêche au lac municipal → 50 kg de truites buvette et sandwiches sur place. 14h, concours de pétanque → Engagements + 100 €. 19h30, apéritif animé par la Banda. 20h, repas avec Lous Berretes. Menu salade gourmande, entrecôte frites sauce au choix, fromage, dessert, café, vin compris. 23h, bal animé par Caïman. 23h30, feu d’artifice.

Dimanche 7 11h, départ des Sérénades. 19h30, closing avec Système D.

Jeux gonflables gratuits pour les enfants

Salle des fêtes LESCURRY Lescurry 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 43 32 14 54 mairie.lescurry@wanadoo.fr

English :

Lescurry en fête awaits you to share aperitifs, gourmet meals and lively evenings.

On the program:

Friday 5 7.30pm, light refreshments. Ball with Caïman.

Saturday 6: 8 a.m., fishing at the municipal lake ? 50 kg of trout ? refreshments and sandwiches on site. 2pm, pétanque competition ? Entries + 100 ? 7.30pm, aperitif with entertainment by the Banda. 8pm, meal with Lous Berretes. Menu: gourmet salad, entrecôte frites with choice of sauce, cheese, dessert, coffee, wine included. 11pm, dance with Caïman. 11:30pm, fireworks.

Sunday 7: 11am, start of the Sérénades. 7:30pm, closing with Système D.

Free inflatable games for children

German :

Lescurry en fête erwartet Sie, um Aperitifs, Feinschmeckermahlzeiten und unterhaltsame Abende zu teilen.

Auf dem Programm stehen

Freitag, 5.: 19.30 Uhr, kleine Snacks. Tanz mit Caïman.

Samstag, 6.: 8 Uhr, Angelmorgen am Stadtsee ? 50 kg Forellen ? Erfrischungsstände und Sandwiches vor Ort. 14h, Boule-Wettbewerb ? Anmeldungen + 100 ? 19:30 Uhr, Aperitif, musikalisch umrahmt von der Banda. 20 Uhr, Essen mit Lous Berretes. Menü: Feinschmeckersalat, Entrecôte mit Pommes frites und Sauce nach Wahl, Käse, Dessert, Kaffee, Wein inklusive. 23 Uhr, Tanz mit Caïman. 23.30 Uhr, Feuerwerk.

Sonntag, 7.: 11 Uhr, Start der Serenaden. 19.30 Uhr, Closing mit Système D.

Kostenlose aufblasbare Spiele für Kinder

Italiano :

Lescurry en fête vi aspetta per condividere aperitivi, pasti gourmet e serate vivaci.

In programma:

Venerdì 5: ore 19.30, rinfresco leggero. Ballo con intrattenimento di Caïman.

Sabato 6: ore 8.00, mattinata di pesca al lago municipale ? 50 kg di trote ? bar e panini sul posto. ore 14:00, gara di pétanque? Quota d’iscrizione + 100 ? ore 19.30, aperitivo con intrattenimento della Banda. Ore 20.00, cena con Lous Berretes. Menù: insalata gourmet, bistecca e patatine con salsa a scelta, formaggio, dessert, caffè e vino. Ore 23.00, ballo con Caïman. Ore 23.30, fuochi d’artificio.

Domenica 7: ore 11, inizio delle Sérénades. ore 19.30, chiusura con Système D.

Giochi gonfiabili gratuiti per i bambini

Espanol :

Lescurry en fête le espera para compartir aperitivos, comidas gastronómicas y veladas animadas.

En el programa:

Viernes 5: 19.30 h, refrigerio ligero. Baile amenizado por Caïman.

Sábado 6: 8 h, mañana de pesca en el lago municipal ? 50 kg de truchas ? bar y bocadillos in situ. 14:00 h, competición de petanca ? Entrada + 100 19.30 h, aperitivo amenizado por la Banda. 20.00 h, comida con Lous Berretes. Menú: ensalada gastronómica, bistec con patatas fritas y salsa a elegir, queso, postre, café y vino. 23.00 h, baile con Caïman. 23.30 h, fuegos artificiales.

Domingo 7: 11 h, inicio de las Sérénades. 19.30 h, clausura con Système D.

Juegos hinchables gratuitos para los niños

L’événement Fête locale Lescurry a été mis à jour le 2025-08-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65