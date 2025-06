Fête Locale Village Lomné 12 juillet 2025 07:00

Hautes-Pyrénées

Fête Locale Village LOMNE Lomné Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-12

Samedi 12 Juillet :

19H Apéritif animé par le groupe HANNAH & THE BANDITS

.

Village LOMNE

Lomné 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 08 91 46 50

English :

Saturday July 12 :

7pm: Aperitif hosted by the band HANNAH & THE BANDITS

German :

Samstag, den 12. Juli :

19H: Aperitif mit der Gruppe HANNAH & THE BANDITS

Italiano :

Sabato 12 luglio :

ore 19.00: aperitivo con il gruppo HANNAH & THE BANDITS

Espanol :

Sábado 12 de julio :

19h: Aperitivo a cargo del grupo HANNAH & THE BANDITS

L’événement Fête Locale Lomné a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65