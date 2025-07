Fête locale Village Margouët-Meymes

Fête locale Village Margouët-Meymes vendredi 1 août 2025.

Fête locale

Village MARGOUET-MEYMES Margouët-Meymes Gers

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-01

Ambiance conviviale, animations pour tous les âges et esprit de village seront au rendez-vous dans ce petit coin de Gascogne où l’on sait recevoir avec le cœur.

Vendredi 1er août

21h Concours de belote en 4 parties (mise 8€/personne). À vos cartes ! Une soirée placée sous le signe de la stratégie et de la bonne humeur.

Samedi 2 août

9h Départ pour les amateurs de grand air !

Randonnée pédestre deux parcours au choix de 6 et 10 km

Randonnée VTT 25 ou 35 km à travers la campagne (tarif 11€)

Midi Pause gourmande sur place salade grillade glace pour seulement 7€.

15h Tournoi de pétanque en doublettes amateurs, en 4 parties (mise 5€/équipe).

Les enfants ne sont pas oubliés avec un château gonflable gratuit pour se défouler en toute sécurité !

️ À partir de 19h Place à la fête !

Apéritif musical animé par Les Bundy’s

Repas convivial melon poulet/frites glace, vin et café compris

17€/adulte 8€/enfant (-12 ans)

Puis, on enflamme la piste avec une soirée disco animée par le podium CGM !

Que vous soyez du coin ou de passage, la fête de village, c’est le moment idéal pour se retrouver, partager et célébrer l’été !

.

Village MARGOUET-MEYMES Margouët-Meymes 32290 Gers Occitanie +33 7 82 52 27 44 https://www.facebook.com/profile.php?id=100080315601397

English :

A friendly atmosphere, entertainment for all ages and a village spirit will be the order of the day in this little corner of Gascony, where people know how to welcome with their heart.

? Friday, August 1st

? 21h ? 4-part belote competition (stake 8?/person). Get your cards ready! An evening of strategy and good humor.

? Saturday August 2nd

? 9h ? Departure for outdoor enthusiasts!

Hiking: a choice of two routes of 6 and 10 km

Mountain biking: 25 or 35 km through the countryside (price 11?)

? Lunchtime ? Gourmet break on site: salad ? grill ? ice cream for only 7?

? 15h ? Amateur double pétanque tournament, 4 games (stake 5?/team).

? Children are not forgotten, with a free bouncy castle to let off steam in complete safety!

?? From 7pm? Party time!

Musical aperitif hosted by Les Bundy?s

Convivial meal: melon ? chicken/fries ? ice cream, wine and coffee included

? 17?/adult ? 8?/child (under 12)

Then it’s on to the dancefloor with a disco party hosted by the CGM podium!

Whether you’re a local or just passing through, the village fête is the perfect time to get together, share and celebrate summer!

German :

In dieser kleinen Ecke der Gascogne, in der man mit Herz und Seele Gastgeber ist, werden Sie eine gesellige Atmosphäre, Unterhaltung für alle Altersgruppen und Dorfgeist vorfinden.

? Freitag, 1. August

? 21h ? Belote-Wettbewerb in 4 Partien (Einsatz 8?/Person). Auf die Karten! Ein Abend im Zeichen der Strategie und der guten Laune.

? Samstag, 2. August

? 9h ? Start für die Liebhaber der frischen Luft!

Wanderung: zwei Strecken zur Auswahl, 6 und 10 km

Mountainbike-Tour: 25 oder 35 km durch die Landschaft (Preis 11?)

? Wie sieht es mittags aus? Gourmet-Pause vor Ort: Salat, Gegrilltes, Eis für nur 7?

? 15h ? Pétanque-Turnier für Amateur-Doubletten, in 4 Spielen (Einsatz 5?/Team).

? Die Kinder werden nicht vergessen, denn es gibt eine kostenlose Hüpfburg, auf der sie sich in aller Sicherheit austoben können!

?? Ab 19 Uhr ? Bühne frei für die Party!

Musikalischer Aperitif unter der Leitung von Les Bundy?s

Geselliges Essen: Melone, Huhn, Pommes frites, Eis, Wein und Kaffee inklusive

? 17/Erwachsene ? 8/Kind (-12 Jahre)

Anschließend entflammen wir die Tanzfläche mit einem Discoabend, der vom CGM-Podium moderiert wird!

Ob Sie aus der Gegend kommen oder auf der Durchreise sind, das Dorffest ist der ideale Moment, um sich zu treffen, zu teilen und den Sommer zu feiern!

Italiano :

Atmosfera amichevole, intrattenimento per tutte le età e spirito di paese saranno all’ordine del giorno in questo piccolo angolo di Guascogna, dove la gente sa accogliere i visitatori a braccia aperte.

? Venerdì 1 agosto

? 21h ? Gara di belote in 4 parti (posta in gioco 8?/persona). Preparate le vostre carte! Una serata all’insegna della strategia e del buon umore.

? Sabato 2 agosto

? 9h ? Partenza per gli amanti della natura!

Escursioni a piedi: due percorsi a scelta di 6 e 10 km

Mountain bike: 25 o 35 km attraverso la campagna (prezzo 11?)

? Pranzo? Pausa gourmet in loco: insalata, grigliata, gelato a soli 7?

? 15h ? Torneo amatoriale di bocce, 4 partite (5€ a squadra).

? I bambini non sono dimenticati, con un castello gonfiabile gratuito per sfogarsi in tutta sicurezza!

?? Dalle 19:00? È tempo di fare festa!

Aperitivo musicale a cura di Les Bundy’s

Cena conviviale: melone, pollo e patatine, gelato, vino e caffè inclusi

17/adulto ? 8/bambino (sotto i 12 anni)

Poi si passa alla pista da ballo con una festa in discoteca ospitata dal podio CGM!

Che siate del posto o di passaggio, la festa del villaggio è il momento perfetto per stare insieme, condividere e festeggiare l’estate!

Espanol :

Ambiente acogedor, animaciones para todas las edades y espíritu de pueblo estarán a la orden del día en este pequeño rincón de Gascuña, donde la gente sabe recibir a los visitantes con los brazos abiertos.

? Viernes 1 de agosto

? 21h ? Concurso de belote en 4 partes (apuesta 8?/persona). ¡Prepara tus cartas! Una velada de estrategia y buen humor.

? Sábado 2 de agosto

? 9h ? Salida para los amantes de la naturaleza

Senderismo: a elegir entre dos rutas de 6 y 10 km

Bicicleta de montaña: 25 ó 35 km por el campo (precio 11?)

? Almuerzo ? Pausa gastronómica in situ: ensalada ? parrilla ? helado por sólo 7?

? 15h ? Torneo de dobles de petanca amateur, 4 partidas (5? apuesta/equipo).

? No nos olvidamos de los niños: ¡un castillo hinchable gratuito para desahogarse con total seguridad!

?? A partir de las 19:00 h ¡Tiempo de fiesta!

Aperitivo musical a cargo de Les Bundy’s

Comida de convivencia: melón, pollo, patatas fritas, helado, vino y café incluidos

? 17/adulto ? 8/niño (menores de 12 años)

A continuación, pista de baile con una fiesta en el podio de la CGM

Tanto si eres de la zona como si estás de paso, la fiesta del pueblo es el momento perfecto para reunirse, compartir y celebrar el verano

L’événement Fête locale Margouët-Meymes a été mis à jour le 2025-07-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65