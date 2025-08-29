Fête locale Nouilhan

Fête locale Nouilhan vendredi 29 août 2025.

Fête locale

NOUILHAN Nouilhan Hautes-Pyrénées

Le Comité des fêtes vous convie à la fête locale du village

Avec l’investissement tout au cours de l’année de bénévoles surmotivés, ce petit village vous propose sa fête locale, pour des moments de convivialité partagés.

Au programme

Vendredi

– 20h concours de pétanque, ouverture de la buvette et casse croûte sur place

Samedi

– 9 h à 16h Ball-trap, inscription sur place , ouvert à tous, buvette et casse-croûte sur place.

– 19h ouverture de la buvette, tapas & sangria , jeux tir à la corde, pesée de jambon

– 21h repas

– 22h bal animé par le duo « Couleur Café »

Dimanche

– 10h départ de la Sérénade

NOUILHAN Nouilhan 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 74 60 89 m-nouilhan@wanadoo.fr

English :

The Comité des fêtes invites you to the local village fête

Thanks to the dedication of highly motivated volunteers throughout the year, this small village invites you to its local fête, a time for shared conviviality.

On the program:

Friday

– 8pm: pétanque competition, opening of the refreshment bar and snacks on site

Saturday:

– 9 am to 4 pm: Ball-trap, registration on site, open to all, refreshment bar and snacks on site.

– 7 p.m.: refreshment bar opens, tapas & sangria, games: tug-of-war, ham weighing

– 9pm: meal

– 10 p.m.: dance with « Couleur Café » duo

Sunday:

– 10am: start of the Serenade

German :

Das Festkomitee lädt Sie zum Dorffest ein

Das ganze Jahr über investieren übermotivierte Freiwillige in dieses kleine Dorf, um Ihnen ein Dorffest zu bieten, das Ihnen gemeinsame Momente der Geselligkeit beschert.

Auf dem Programm stehen

Freitag

– 20 Uhr: Petanque-Wettbewerb, Eröffnung der Bar und Imbiss vor Ort

Samstag

– 9h bis 16h: Ball-trap, Anmeldung vor Ort , offen für alle, Getränkestand und Imbiss vor Ort.

– 19 Uhr: Eröffnung der Buvette, Tapas & Sangria , Spiele: Seilziehen, Schinkenwiegen

– 21 Uhr: Essen

– 22 Uhr: Tanz mit dem Duo « Couleur Café »

Sonntag

– 10h: Start der Serenade

Italiano :

Il Comité des fêtes vi invita alla festa locale del paese

Grazie all’impegno di volontari altamente motivati durante tutto l’anno, questo piccolo villaggio ospita ora la sua festa locale, dove potrete trascorrere un bel momento insieme.

In programma:

Venerdì

– ore 20.00: gara di bocce, apertura del bar e spuntini in loco

Sabato

– dalle 9.00 alle 16.00: Palla-trap, registrazione sul posto, aperta a tutti, bar e snack sul posto.

– ore 19.00: apertura del punto di ristoro, tapas e sangria, giochi: tiro alla fune, pesatura del prosciutto

– ore 21.00: pasto

– ore 22.00: ballo guidato dal duo « Couleur Café »

Domenica

– ore 10: inizio della Serenata

Espanol :

El Comité des fêtes te invita a la fiesta local del pueblo

Gracias a los esfuerzos de voluntarios muy motivados durante todo el año, este pequeño pueblo acoge ahora su propia fiesta local, en la que podrá disfrutar de un gran momento de convivencia.

En el programa:

Viernes

– 20.00 h: concurso de petanca, apertura del bar y aperitivos in situ

Sábado

– de 9.00 a 16.00 h: juego de bolas, inscripción in situ, abierto a todos, bar y tentempiés in situ.

– 19.00 h: apertura de la zona de restauración, tapas y sangría, juegos: tira y afloja, pesaje de jamón..

– 21:00 h: comida

– 22.00 h: baile a cargo del dúo « Couleur Café

Domingo

– 10h: inicio de la Serenata

