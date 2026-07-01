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AGENDA · Orignolles

Fête locale salle des fêtes Orignolles

vendredi 31 juillet 2026 · salle des fêtes · Orignolles

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
salle des fêtes
Adresse
Le bourg
Ville
17210 Orignolles
Département
Charente-Maritime
Tarif

Orignolles

Fête locale

salle des fêtes Le bourg Orignolles Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-08-02 00:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Fête locale
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salle des fêtes Le bourg Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 24 36 56 

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English :

Local festival

L’événement Fête locale Orignolles a été mis à jour le 2026-07-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge