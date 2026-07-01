AGENDA · Orignolles
Fête locale salle des fêtes Orignolles
vendredi 31 juillet 2026 · salle des fêtes · Orignolles
Informations pratiques
Orignolles
Fête locale
salle des fêtes Le bourg Orignolles Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-08-02 00:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Fête locale
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salle des fêtes Le bourg Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 24 36 56
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English :
Local festival
L’événement Fête locale Orignolles a été mis à jour le 2026-07-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge