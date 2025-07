FÊTE LOCALE RAMIER DES BERGES DE GARONNE Portet-sur-Garonne

FÊTE LOCALE RAMIER DES BERGES DE GARONNE Portet-sur-Garonne vendredi 5 septembre 2025.

FÊTE LOCALE

RAMIER DES BERGES DE GARONNE 61 Ancien Chemin de Halage Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-05

Événement incontournable à Portet, la fête locale réunit chaque année les habitants autour

de moments festifs et chaleureux.

Entre feu d’artifice, bals, repas partagés, animations sportives, spectacles

et manèges, il y en aura pour tous les goûts ! Une belle occasion pour

petits et grands de clore l’été en s’amusant ! .

RAMIER DES BERGES DE GARONNE 61 Ancien Chemin de Halage Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 31 centreculturel@portetgaronne.fr

English :

A not-to-be-missed event in Portet, every year the local fête brings residents together for

warm, festive moments.

German :

Als unumgängliches Ereignis in Portet vereint das lokale Fest jedes Jahr die Einwohner um

festliche und herzliche Momente.

Italiano :

Evento imperdibile a Portet, la festa locale riunisce ogni anno gli abitanti per celebrare momenti caldi e festosi

momenti caldi e festosi.

Espanol :

Evento ineludible en Portet, la fiesta local reúne cada año a los vecinos para celebrar

momentos cálidos y festivos.

L’événement FÊTE LOCALE Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE