FETE LOCALE QUAND LE NIL RENCONTRE LA GESSE Boulogne-sur-Gesse
jeudi 13 août 2026 · Boulogne-sur-Gesse
Informations pratiques
Boulogne-sur-Gesse
FETE LOCALE QUAND LE NIL RENCONTRE LA GESSE
PLACE DE LA PROMENADE Boulogne-sur-Gesse Haute-Garonne
Tarif : 18 – 18 – 21 EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-13
Ra’mnez les cahuètes, sortez les Annubis’cuits, c’est l’heure de l’apér’Osiris !
Rejoignez-nous pour passer 4 jours de fête inoubliables.
Des bals, de la musique, de l’amitié et du bonheur 18 .
PLACE DE LA PROMENADE Boulogne-sur-Gesse 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61
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English :
Grab some peanuts, break out the Annubis’cuits—it’s time for the Ap’Osiris!
Join us for four unforgettable days of celebration.
L’événement FETE LOCALE QUAND LE NIL RENCONTRE LA GESSE Boulogne-sur-Gesse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE