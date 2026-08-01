Informations pratiques

Boulogne-sur-Gesse

FETE LOCALE QUAND LE NIL RENCONTRE LA GESSE

PLACE DE LA PROMENADE Boulogne-sur-Gesse Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 21 EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-13

Ra’mnez les cahuètes, sortez les Annubis’cuits, c’est l’heure de l’apér’Osiris !

Rejoignez-nous pour passer 4 jours de fête inoubliables.

Des bals, de la musique, de l’amitié et du bonheur 18 .

PLACE DE LA PROMENADE Boulogne-sur-Gesse 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61

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English :

Grab some peanuts, break out the Annubis’cuits—it’s time for the Ap’Osiris!

Join us for four unforgettable days of celebration.

L’événement FETE LOCALE QUAND LE NIL RENCONTRE LA GESSE Boulogne-sur-Gesse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE