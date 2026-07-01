Fête locale Village Saint-Aunix-Lengros
samedi 18 juillet 2026 · Village · Saint-Aunix-Lengros
Informations pratiques
Saint-Aunix-Lengros
Fête locale
Village SAINT-AUNIX-LENGROS Saint-Aunix-Lengros Gers
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Saint-Aunix-Lengros vous ouvre ses portes d’une journée pendant sa fête locale.
Au programme
– 11h, apéritif. Repas grillades, frites, glaces, vin, café.
– 14h30, concours de pétanque . Jeux pour enfants.
– 19h, apéritif. Repas couscous 3 viandes. Tartelettes, vin, café.
Soirée animée par le podium Arizona.
Pensez à réserver.
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Village SAINT-AUNIX-LENGROS Saint-Aunix-Lengros 32160 Gers Occitanie +33 6 67 70 81 52 comitedesfetessaintaunix@outlook.fr
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English :
Saint-Aunix-Lengros opens its doors to the public for one day during its local festival.
On the schedule:
– 11 a.m., aperitif. Food: grilled meats, French fries, ice cream, wine, coffee.
– 2:30 p.m., pétanque tournament. Games for children.
– 7:00 p.m., aperitif. Dinner: couscous with three kinds of meat. Tartlets, wine, coffee.
Evening entertainment by the Arizona band.
Be sure to make a reservation.
L’événement Fête locale Saint-Aunix-Lengros a été mis à jour le 2026-07-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65