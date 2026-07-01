Informations pratiques

Saint-Aunix-Lengros

Fête locale

Village SAINT-AUNIX-LENGROS Saint-Aunix-Lengros Gers

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 11:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Saint-Aunix-Lengros vous ouvre ses portes d’une journée pendant sa fête locale.

Au programme

– 11h, apéritif. Repas grillades, frites, glaces, vin, café.

– 14h30, concours de pétanque . Jeux pour enfants.

– 19h, apéritif. Repas couscous 3 viandes. Tartelettes, vin, café.

Soirée animée par le podium Arizona.

Pensez à réserver.

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Village SAINT-AUNIX-LENGROS Saint-Aunix-Lengros 32160 Gers Occitanie +33 6 67 70 81 52 comitedesfetessaintaunix@outlook.fr

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English :

Saint-Aunix-Lengros opens its doors to the public for one day during its local festival.

On the schedule:

– 11 a.m., aperitif. Food: grilled meats, French fries, ice cream, wine, coffee.

– 2:30 p.m., pétanque tournament. Games for children.

– 7:00 p.m., aperitif. Dinner: couscous with three kinds of meat. Tartlets, wine, coffee.

Evening entertainment by the Arizona band.

Be sure to make a reservation.

L’événement Fête locale Saint-Aunix-Lengros a été mis à jour le 2026-07-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65