Fête locale Saint-Barthélemy-de-Bellegarde
Fête locale Saint-Barthélemy-de-Bellegarde dimanche 30 août 2026.
Saint-Barthélemy-de-Bellegarde
Fête locale
Salle des Fêtes Saint-Barthélemy-de-Bellegarde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Fête locale 7h Vide-greniers. 8h30 Balade cartographique autos-motos. 9h Randonnée pédestre, pêche aux canards et structure gonflable, jeux en bois anciens.
Double Fête 06 80 07 02 81 .
Salle des Fêtes Saint-Barthélemy-de-Bellegarde 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 07 02 81
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English : Fête locale
L’événement Fête locale Saint-Barthélemy-de-Bellegarde a été mis à jour le 2026-06-23 par Vallée de l’Isle en Périgord
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