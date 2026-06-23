Saint-Barthélemy-de-Bellegarde

Fête locale

Salle des Fêtes Saint-Barthélemy-de-Bellegarde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Fête locale 7h Vide-greniers. 8h30 Balade cartographique autos-motos. 9h Randonnée pédestre, pêche aux canards et structure gonflable, jeux en bois anciens.

Double Fête 06 80 07 02 81 .

Salle des Fêtes Saint-Barthélemy-de-Bellegarde 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 07 02 81

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English : Fête locale

L’événement Fête locale Saint-Barthélemy-de-Bellegarde a été mis à jour le 2026-06-23 par Vallée de l’Isle en Périgord