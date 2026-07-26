Informations pratiques

Saint-Geniès-des-Mourgues

FÊTE LOCALE SAINT GENIÈS-DES-MOURGUES

Saint-Geniès-des-Mourgues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-22

Magnifique journée à l’ancienne le 28 août petits et grands, en costumes d’antan, accompagnent le départ des calèches vers la manade. Six jours de fête et de transmission, avec peñas, déjeuner au pré, ferrade et animations taurines.

Du 22 au 28 août, l’une des fêtes du circuit les plus respectueuses de la tradition, avec procession du Saint Patron de la ville (sculpté en bois par un habitant de la commune), messe en provençal, bénédiction des chevaux.

Magnifique journée à l’ancienne le 28 août petits et grands, en costumes d’antan, accompagnent le départ des calèches vers la manade.

Six jours de fête et de transmission, avec peñas, déjeuner au pré, ferrade et animations taurines. .

Saint-Geniès-des-Mourgues 34160 Hérault Occitanie

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English : FÊTE LOCALE SAINT GENIÈS-DES-MOURGUES

A wonderful old-fashioned day on August 28: young and old alike, dressed in period costumes, line the streets to watch the horse-drawn carriages set off for the ranch. Six days of celebration and tradition, featuring peñas, a picnic lunch, calf branding, and bull-related entertainment.

L’événement FÊTE LOCALE SAINT GENIÈS-DES-MOURGUES Saint-Geniès-des-Mourgues a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER