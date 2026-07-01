FETE LOCALE SAINT LARIO Saint-Lary-Boujean
vendredi 10 juillet 2026 · Saint-Lary-Boujean
Informations pratiques
Saint-Lary-Boujean
FETE LOCALE SAINT LARIO
PLACE DU VILLAGE Saint-Lary-Boujean Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-10
Les Impertinents présentent Saint LaRio
Repas, buvette, bals, animations et aubades…4 jours de fête ! 20 .
PLACE DU VILLAGE Saint-Lary-Boujean 31350 Haute-Garonne Occitanie cdfstlary@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Impertinents Present Saint LaRio
L’événement FETE LOCALE SAINT LARIO Saint-Lary-Boujean a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE