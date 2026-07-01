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FETE LOCALE SAINT LARIO Saint-Lary-Boujean

vendredi 10 juillet 2026 · Saint-Lary-Boujean

FETE LOCALE SAINT LARIO Saint-Lary-Boujean

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Adresse
PLACE DU VILLAGE
Ville
31350 Saint-Lary-Boujean
Département
Haute-Garonne
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Saint-Lary-Boujean

FETE LOCALE SAINT LARIO

PLACE DU VILLAGE Saint-Lary-Boujean Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-10

Les Impertinents présentent Saint LaRio
Repas, buvette, bals, animations et aubades…4 jours de fête ! 20  .

PLACE DU VILLAGE Saint-Lary-Boujean 31350 Haute-Garonne Occitanie   cdfstlary@gmail.com

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English :

Les Impertinents Present Saint LaRio

L’événement FETE LOCALE SAINT LARIO Saint-Lary-Boujean a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE