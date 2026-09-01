Fête locale Salle des fêtes Saint-Martin-d’Ary
vendredi 18 septembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Martin-d'Ary
Informations pratiques
Saint-Martin-d’Ary
Fête locale
Salle des fêtes 1 Moulin du Pont Saint-Martin-d’Ary Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Pendant trois jours, attractions foraines et diverses animations
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Salle des fêtes 1 Moulin du Pont Saint-Martin-d’Ary 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 20 20 mairie@saintmartindary.fr
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English :
For three days, fairground attractions and a variety of entertainment
L’événement Fête locale Saint-Martin-d’Ary a été mis à jour le 2026-09-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge