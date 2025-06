Fête locale – Village Saint-Mont 20 juin 2025 20:00

Avec l’investissement tout au cours de l’année de bénévoles surmotivés, ce petit village gersois vous propose sa fête locale, pour des moments de convivialité partagés.

Au programme

Le 20 à 20h, beefsteckade, 14€, sur réservation jusqu’au 18 juin. Suivie du bal avec Podium Music System.

Le 21 à 20h30, soirée bandas avec Lous Respounchous et Pink Flocs. Suivie du bal avec Podium Music System. Repas convivial avec au menu melon, grillades, frites, fromage, éclair, vin, café. 14€.

Le 22 à 11h, célébration religieuse en l’église Saint-Jean Baptiste avec Les Echos de l’Adour. 12h, apéritif concert sur la promenade. 15h, concours de pétanque inscriptions à 14h30, 4€/équipe sur invitation.

Buvette et restauration sur place.

Village SAINT-MONT

Saint-Mont 32400 Gers Occitanie +33 6 78 92 47 66

English :

Thanks to the dedication of highly motivated volunteers throughout the year, this small village in the Gers region offers you its local festival, for moments of shared conviviality.

On the program:

On 20th at 8pm, beefsteakade, 14?, booked by June 18th. Followed by a dance with Podium Music System.

21st at 8:30pm, bandas evening with Lous Respounchous and Pink Flocs. Followed by a ball with Podium Music System. Convivial meal on the menu: melon, grilled meats, French fries, cheese, éclair, wine, coffee. 14?

On the 22nd at 11 a.m., religious celebration in the Saint-Jean Baptiste church with Les Echos de l’Adour. 12pm, aperitif concert on the promenade. 3pm, pétanque competition: registration at 2:30pm, 4?/team by invitation.

Refreshments and catering on site.

German :

Das ganze Jahr über investieren übermotivierte Freiwillige in dieses kleine Dorf im Gers, um Ihnen ein lokales Fest zu bieten, bei dem Sie gemeinsame Momente der Geselligkeit erleben können.

Auf dem Programm stehen

Am 20. Juni um 20 Uhr: Beefsteckade, 14?, Reservierung bis zum 18. Juni erforderlich. Anschließend Tanz mit Podium Music System.

Am 21. um 20:30 Uhr: Bandas-Abend mit Lous Respounchous und Pink Flocs. Anschließend Tanz mit Podium Music System. Gemütliches Essen mit Melone, Gegrilltem, Pommes frites, Käse, Blitz, Wein, Kaffee. 14?

Am 22. um 11 Uhr: Gottesdienst in der Kirche Saint-Jean Baptiste mit Les Echos de l’Adour. 12 Uhr, Aperitif-Konzert auf der Promenade. 15 Uhr, Boule-Wettbewerb: Anmeldung um 14:30 Uhr, 4 Euro pro Team auf Einladung.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Grazie all’impegno di volontari altamente motivati durante tutto l’anno, questo piccolo villaggio della regione del Gers è ora in grado di ospitare il proprio festival locale, dove è possibile trascorrere un bel momento in compagnia.

In programma:

Il 20 alle 20, bistecca di manzo, 14 euro, prenotabile fino al 18 giugno. A seguire ballo con Podium Music System.

Il 21 alle 20.30, serata bandistica con Lous Respounchous e Pink Flocs. A seguire ballo con Podium Music System. Menù conviviale: melone, carne alla griglia, patatine, formaggio, éclair, vino, caffè. 14?

Il 22, alle 11, celebrazione religiosa nella chiesa di Saint-Jean Baptiste con Les Echos de l’Adour. alle 12, concerto aperitivo sul lungomare. ore 15, gara di pétanque: iscrizione alle 14.30, 4€/squadra su invito.

Rinfresco e ristorazione sul posto.

Espanol :

Gracias a los esfuerzos de voluntarios muy motivados durante todo el año, este pequeño pueblo de la región de Gers es ahora capaz de acoger su propia fiesta local, en la que se puede disfrutar de un gran momento de convivencia.

En el programa:

El día 20 a las 20:00 h, beefsteakade, 14 euros, reserva hasta el 18 de junio. A continuación, baile con Podium Music System.

El 21 a las 20.30 h, noche de bandas con Lous Respounchous y Pink Flocs. A continuación, baile con Podium Music System. Menú de convivencia: melón, carne a la parrilla, patatas fritas, queso, éclair, vino, café. 14?

El 22 a las 11 h, celebración religiosa en la iglesia Saint-Jean Baptiste con Les Echos de l’Adour. 12 h, concierto aperitivo en el paseo marítimo. a las 15.00 h, competición de petanca: inscripción a las 14.30 h, 4€/equipo por invitación.

Refrescos y catering in situ.

