Fête locale Saint-Pierre-du-Palais

Fête locale Saint-Pierre-du-Palais samedi 26 juillet 2025.

Fête locale

place de la mairie Saint-Pierre-du-Palais Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-07-26 14:00:00

fin : 2025-07-27 23:00:00

2025-07-26

Samedi, à 14h, course cycliste suivie d’une soirée entrecôte à 20h (sur inscription avant le 24 juillet). Dimanche, à 7h, vide grenier suivi à 9h d’un concours de belote, à 14h, concours de pétanque et à 22h, feu d’artifice !

place de la mairie Saint-Pierre-du-Palais 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 35 25

English :

Saturday, 2pm, cycle race followed by an entrecôte evening at 8pm (registration required by July 24). Sunday, 7am, garage sale followed by a belote competition at 9am, pétanque at 2pm and fireworks at 10pm!

German :

Samstag, um 14 Uhr, Radrennen, gefolgt von einem Entrecôte-Abend um 20 Uhr (Anmeldung bis zum 24. Juli erforderlich). Sonntag, um 7 Uhr, Flohmarkt, gefolgt von einem Belote-Wettbewerb um 9 Uhr, einem Pétanque-Wettbewerb um 14 Uhr und einem Feuerwerk um 22 Uhr!

Italiano :

Sabato, alle 14.00, gara ciclistica seguita da una serata entrecôte alle 20.00 (iscrizione obbligatoria entro il 24 luglio). Domenica, alle 7 del mattino c’è una vendita di garage, seguita da una gara di belote alle 9, da una gara di pétanque alle 14 e da uno spettacolo pirotecnico alle 22!

Espanol :

El sábado, a las 14.00 h, carrera ciclista seguida de una velada de entrecot a las 20.00 h (inscripción obligatoria antes del 24 de julio). El domingo, venta de garaje a las 7h, concurso de belote a las 9h, competición de petanca a las 14h y fuegos artificiales a las 22h

L’événement Fête locale Saint-Pierre-du-Palais a été mis à jour le 2025-07-18 par Offices de Tourisme de Jonzac