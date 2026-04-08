FÊTE LOCALE Place Géraud Lavergne Saubens

Saubens

FÊTE LOCALE

Place Géraud Lavergne PLACE GÉRAUD LAVERGNE Saubens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Venez participer à notre fête annuelle !

Attractions foraines pour les grands et les petits! .

Place Géraud Lavergne PLACE GÉRAUD LAVERGNE Saubens 31600 Haute-Garonne Occitanie saubens4fet@gmail.com

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English :

Come and join our annual party!

L’événement FÊTE LOCALE Saubens a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE