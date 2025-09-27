Fête locale Scieurac-et-Flourès

Fête locale Scieurac-et-Flourès samedi 27 septembre 2025.

Fête locale

SCIEURAC-ET-FLOURES Scieurac-et-Flourès Gers

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Grâce à leur investissement sans faille, les bénévoles de ce tout petit village gersois vous propose une journée pleine de moments de convivialité partagés.

Rendez-vous dès 15h pour un concours de pétanque et un concours de quille et diverses animations. A 19h, retrouvez vous autour d’un bon repas (repas végétarien sur demande).

Réservation obligatoire pour le repas, avant le 23 septembre 06 29 91 74 89 ou 06 11 42 58 66 .

SCIEURAC-ET-FLOURES Scieurac-et-Flourès 32230 Gers Occitanie +33 6 11 42 58 66

English :

Thanks to their unfailing dedication, the volunteers of this tiny Gers village can offer you a day full of shared moments of conviviality.

Join us at 3pm for a pétanque and skittle competition, as well as other entertainment. At 7pm, enjoy a delicious meal (vegetarian on request).

German :

Dank ihres unermüdlichen Einsatzes bieten Ihnen die Freiwilligen dieses sehr kleinen Dorfes im Gers einen Tag voller gemeinsamer Momente der Geselligkeit.

Ab 15 Uhr können Sie an einem Boule-Wettbewerb, einem Kegelwettbewerb und verschiedenen Animationen teilnehmen. Um 19 Uhr können Sie sich zu einem guten Essen zusammenfinden (vegetarisches Essen auf Anfrage).

Italiano :

Grazie al loro costante impegno, i volontari di questo piccolo villaggio della regione del Gers possono offrirvi una giornata ricca di momenti di convivialità.

Unitevi a noi alle 15:00 per una gara di pétanque e di birilli e per una serie di altre attività. Alle 19.00 potrete gustare un delizioso pasto (vegetariano su richiesta).

Espanol :

Gracias a su compromiso inquebrantable, los voluntarios de este pequeño pueblo de la región de Gers pueden ofrecerle una jornada llena de momentos de convivencia compartidos.

A las 15.00 h., competición de petanca, bolos y otras actividades. A las 19:00, disfrute de una deliciosa comida (vegetariana previa petición).

L’événement Fête locale Scieurac-et-Flourès a été mis à jour le 2025-09-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65