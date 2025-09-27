Fête locale Scieurac-et-Flourès
Fête locale Scieurac-et-Flourès samedi 27 septembre 2025.
SCIEURAC-ET-FLOURES Scieurac-et-Flourès Gers
Début : 2025-09-27 15:00:00
Grâce à leur investissement sans faille, les bénévoles de ce tout petit village gersois vous propose une journée pleine de moments de convivialité partagés.
Rendez-vous dès 15h pour un concours de pétanque et un concours de quille et diverses animations. A 19h, retrouvez vous autour d’un bon repas (repas végétarien sur demande).
Réservation obligatoire pour le repas, avant le 23 septembre 06 29 91 74 89 ou 06 11 42 58 66 .
+33 6 11 42 58 66
English :
Thanks to their unfailing dedication, the volunteers of this tiny Gers village can offer you a day full of shared moments of conviviality.
Join us at 3pm for a pétanque and skittle competition, as well as other entertainment. At 7pm, enjoy a delicious meal (vegetarian on request).
German :
Dank ihres unermüdlichen Einsatzes bieten Ihnen die Freiwilligen dieses sehr kleinen Dorfes im Gers einen Tag voller gemeinsamer Momente der Geselligkeit.
Ab 15 Uhr können Sie an einem Boule-Wettbewerb, einem Kegelwettbewerb und verschiedenen Animationen teilnehmen. Um 19 Uhr können Sie sich zu einem guten Essen zusammenfinden (vegetarisches Essen auf Anfrage).
Italiano :
Grazie al loro costante impegno, i volontari di questo piccolo villaggio della regione del Gers possono offrirvi una giornata ricca di momenti di convivialità.
Unitevi a noi alle 15:00 per una gara di pétanque e di birilli e per una serie di altre attività. Alle 19.00 potrete gustare un delizioso pasto (vegetariano su richiesta).
Espanol :
Gracias a su compromiso inquebrantable, los voluntarios de este pequeño pueblo de la región de Gers pueden ofrecerle una jornada llena de momentos de convivencia compartidos.
A las 15.00 h., competición de petanca, bolos y otras actividades. A las 19:00, disfrute de una deliciosa comida (vegetariana previa petición).
